MAE GlobalWelsh, y gymuned fyd-eang sy’n cysylltu pobl Gymreig, gweithwyr proffesiynol a chyfeillion Cymru ledled y byd, wedi cyhoeddi partneriaeth strategol gyda llwyfan dysgu ieithoedd.
O dan y bartneriaeth newydd, mae SaySomethingin yn dod yn Bartner Iaith swyddogol GlobalWelsh.
Nod y cydweithrediad hwn yw cynnig i aelodau GlobalWelsh a’r diaspora Cymreig ehangach offer hygyrch ac effeithiol i ddysgu a siarad Cymraeg, gan helpu i gryfhau hunaniaeth ddiwylliannol, cysylltiadau proffesiynol, a chyfleoedd rhyngwladol i’r gymuned Gymreig. Bydd aelodau GlobalWelsh hefyd yn gallu dysgu ieithoedd eraill gan gynnwys Almaeneg, Eidaleg a Phortiwgaleg drwy SSi.
Mae GlobalWelsh CIC yn adeiladu rhwydwaith byd-eang sy’n anelu at feithrin cysylltiadau ystyrlon, rhannu gwybodaeth, mentora, masnach a buddsoddi er mwyn cefnogi Cymru fwy llewyrchus. Mae ganddo aelodau mewn dwsinau o wledydd.
Mae SaySomethingin, a ddatblygwyd yn wreiddiol gyda ffocws cryf ar y Gymraeg, yn defnyddio methodoleg sy’n seiliedig ar ymchwil ac sy’n blaenoriaethu siarad a gwrando o’r diwrnod cyntaf.
Mae ei ddull “Tiwtor yn eich Poced” ar ffurf ap yn darparu hyfforddiant dwys, byr a rheolaidd sydd wedi’i gynllunio i adeiladu cof hirdymor a hyder gwirioneddol mewn sgyrsiau’n gyflym, heb bwyslais mawr ar reolau gramadeg na darllen ac ysgrifennu. Mae’r llwyfan bellach yn cefnogi sawl iaith.
Dywedodd Walter May, Prif Weithredwr GlobalWelsh: “Rydym wrth ein bodd yn ffurfioli ein partneriaeth gyda SaySomethingin.
“Mae iaith wrth wraidd hunaniaeth a diwylliant Cymru.
“Drwy weithio gyda SSi, rydym yn rhoi offer ymarferol a phrofedig i’n cymuned fyd-eang ailgysylltu â’r Gymraeg neu ei darganfod am y tro cyntaf — p’un a ydynt yng Nghymru, ledled y DU, neu unrhyw le yn y byd. Mae’r bartneriaeth hon yn cyd-fynd yn berffaith â’n cenhadaeth i gyfoethogi bywydau drwy gysylltiadau cryfach a chyfleoedd a rennir.”
Ychwanegodd Aran Jones, Prif Weithredwr SaySomethingin: “Rydym wedi edmygu gwaith GlobalWelsh ers amser maith wrth adeiladu rhwydwaith Cymreig byd-eang
“ Ganed ein dull o angerdd dros y Gymraeg, ac rydym yn gyffrous i gefnogi aelodau GlobalWelsh i ennill yr hyder i siarad Cymraeg ac ieithoedd eraill. Gyda’n gilydd, gallwn helpu mwy o bobl i ymgysylltu’n ystyrlon â diwylliant Cymreig ac agor drysau newydd yn rhyngwladol.”
Mae’r bartneriaeth yn adeiladu ar berthynas bresennol, gan gynnwys aelodaeth fusnes flaenorol a chynigion mynediad i aelodau. Bydd aelodau GlobalWelsh yn elwa ar fynediad unigryw, hyrwyddiadau neu adnoddau wedi’u teilwra gan SaySomethingin i gefnogi eu taith dysgu ieithoedd.
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.