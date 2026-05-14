FEL rhan o ymdrechion parhaus i dynnu sylw at lwybrau sgiliau a chyfleoedd gyrfa ledled Canolbarth Cymru, dyma rannu profiad Leah Bell, Swyddog Rheoli Adeiladu dan Hyfforddiant gyda Chyngor Sir Ceredigion.
Mae cefnogi menywod ar draws pob sector a hyrwyddo prentisiaethau fel llwybrau gyrfa gwerthfawr yn parhau’n ganolog i adeiladu gweithlu cryf a chynhwysol ar gyfer y dyfodol.
Mae stori Leah yn adlewyrchu’r ddwy flaenoriaeth hon.
Wrth iddi symud ymlaen drwy ei phrentisiaeth a gweithio tuag at ddod yn Arolygydd Adeiladu Cofrestredig (RBI) benywaidd cyntaf yng Ngheredigion, mae ei phrofiad yn dangos sut y gall prentisiaethau agor drysau i yrfaoedd technegol a boddhaol iawn — gan gynnwys mewn sectorau sydd yn draddodiadol heb gynrychiolaeth ddigonol o fenywod.
Mae ei thaith isod yn tynnu sylw at bwysigrwydd annog mwy o bobl ifanc, yn enwedig menywod, i archwilio cyfleoedd ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.
Meddai: “Mae Rheoli Adeiladu yn un o’r rolau mwyaf gwerth chweil a dylanwadol ym maes adeiladu.
“Yn ei hanfod, mae’n sicrhau bod y lleoedd rydym yn byw, yn gweithio ac yn dysgu yn ddiogel, yn gynaliadwy ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol ac, lle bo’n berthnasol, â chanllawiau technegol Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) neu safonau Prydeinig ac Ewropeaidd.
“Mae’n gyfuniad o waith ditectif, datrys problemau a goruchwylio prosiectau — gwaith delfrydol i unrhyw un sy’n mwynhau rhesymeg, manylder a gweld prosiect yn tyfu o’r dechrau i’r diwedd.
Fel hyfforddai, nid oes dau ddiwrnod yr un fath. Gallaf fod yn adolygu cynlluniau pensaernïol un funud ac yna allan ar safle gyda Arolygwyr Adeiladu Cofrestredig profiadol y funud nesaf, yn cynnal archwiliadau, yn mynychu cyfarfodydd aml-ddisgyblaethol, yn cwblhau gwaith papur technegol, neu’n mynd i’r afael â’r her wythnosol o gofio rheoliad neu ddogfen gymeradwy arall.
“Erbyn diwedd fy mhrentisiaeth, byddaf wedi cwblhau pedwar arholiad proffesiynol, wedi cymhwyso fel gweithiwr proffesiynol ym maes Rheoli Adeiladu, ac wedi cofrestru gyda’r Rheoleiddiwr Diogelwch Adeiladau fel Arolygydd Adeiladu Cofrestredig — gan ddod yn RBI benywaidd cyntaf yng Ngheredigion.
“Carreg filltir bersonol fach, ond un rwy’n gobeithio fydd yn gam tuag at annog mwy o fenywod i ymuno â’n sector adeiladu lleol.
Mae adeiladu yn dal i fod yn faes sydd wedi’i ddominyddu’n drwm gan ddynion, ond mae Rheoli Adeiladu’n dechrau newid hynny, gyda nifer y RBIs benywaidd yn cynyddu y tu hwnt i gyfartaleddau cenedlaethol mewn meysydd adeiladu eraill.
“Ond dim ond rhan o’r stori yw ystadegau. Mae pob menyw sy’n ymuno â’r diwydiant yn helpu i newid y diwylliant, ehangu safbwyntiau a herio syniadau hen ffasiwn am sut olwg sydd ar ‘berson adeiladu’.
“Rwy’n ffodus i weithio mewn tîm sy’n hyrwyddo cynhwysiant ac yn gwerthfawrogi’r hyn mae menywod yn ei gyfrannu.
“Rwy’n mwynhau’r sgyrsiau cyfeillgar — a’r unig beth rwy’n cael fy nhynnu coes amdano yw fy nheyrngarwch diwyro i Leeds United. Gall bod yn ifanc ac yn fenyw greu rhwystrau, ond rwy’n eu gweld fel cyfleoedd i wneud y llwybr yn haws i’r rhai sy’n dilyn.
“Mae adeiladu yn aml yn cael ei ddisgrifio fel un o’r ‘cadarnleoedd gwrywaidd olaf’, ond rwy’n gweld diwydiant sydd ar fin newid — un lle mae talent, chwilfrydedd a phenderfyniad yn bwysicach na stereoteipiau.
“Cyn dechrau fy mhrentisiaeth, roeddwn yn tybio bod prentisiaethau yn bennaf ar gyfer pobl a oedd yn ’syrthio i mewn’ i grefft, ond roeddwn yn gwbl anghywir.
“Mae prentisiaethau Rheoli Adeiladu yn dechnegol, yn wyddonol ac yn arbenigol iawn. Mae pob egwyddor strwythurol a rheoliad yn dod yn fyw ar y safle, ac os ydych yn naturiol chwilfrydig ac yn hoffi gofyn ‘pam?’, byddwch yn ffynnu yma.
“I unrhyw un sy’n meddwl a yw adeiladu — neu Reoli Adeiladu — yn addas iddyn nhw: os ydych yn mwynhau datrys problemau, gweithio mewn tîm a gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned, mae lle i chi. Nid yw menywod yn ymuno â’r maes adeiladu yn unig — rydym yn ei ail-lunio, ac mae’r drws yn agored i’r genhedlaeth nesaf.”
Mae prentisiaeth Leah yn cael ei chefnogi drwy raglen hyfforddi LABC, sy’n helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arolygwyr adeiladu, gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.
Mae cefnogi llwybrau sgiliau a gyrfaoedd fel hyn yn flaenoriaeth allweddol i Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, sy’n gweithio gyda chyflogwyr, darparwyr addysg a phartneriaid ledled y rhanbarth i sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau yn cyd-fynd ag anghenion economi Canolbarth Cymru.
Dywedodd Emma Thomas, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru: “Mae prentisiaethau’n chwarae rhan hanfodol wrth helpu pobl i ddatblygu sgiliau gwerthfawr tra’n cefnogi busnesau a gwasanaethau cyhoeddus ledled Canolbarth Cymru.
“Mae straeon fel un Leah yn dangos y cyfleoedd gyrfa cyffrous a boddhaol sydd ar gael drwy brentisiaethau — gan gynnwys mewn sectorau lle rydym am annog mwy o fenywod i ystyried eu dyfodol.
“Drwy ein gwaith gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddi, mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi ymrwymo i hyrwyddo llwybrau cynhwysol i yrfaoedd medrus a sicrhau bod pobl ledled y rhanbarth yn gallu archwilio’r ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael iddynt.”
I archwilio’r ystod o yrfaoedd, llwybrau hyfforddi a chyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael ar draws y rhanbarth, ewch i blatfform 'Gyrfa mewn 360':https://careersin360.com
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.