YMWELODD Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker, â Chanolbarth Cymru ar 25 Tachwedd i archwilio cyfleoedd hirdymor ar gyfer economi ranbarthol ffyniannus a chynaliadwy.
Cwrddod Derek â arweinwyr rhanbarthol, busnesau a phartneriaid arloesi i weld sut mae cyfleoedd i adeiladu dyfodol tecach, gwyrddach a mwy llewyrchus i gymunedau yn cael eu gwireddu ar draws Ceredigion a Phowys.
Wedi’i drefnu gan Tyfu Canolbarth Cymru, amlygodd yr ymweliad arweiniad y rhanbarth ym maes arloesi bwyd, cynaliadwyedd, datblygu sgiliau a thwf glân, gan ganolbwyntio ar sut mae cydweithio’n helpu i gyflawni llawer o’r nodau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Canolfan Bwyd Cymru, Horeb, oedd cam cyntaf yr ymweliad lle clywodd y Comisiynydd sut mae’r Ganolfan yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod i arloesi, graddio’n gynaliadwy, mabwysiadu technolegau newydd a chreu swyddi o ansawdd uchel sy’n wedi’u gwreiddio mewn cadwyni cyflenwi lleol.
Trafododd y grŵp gynlluniau ar gyfer Canolfan Arloesi Gweithgynhyrchu Bwyd ac ymwelodd â chyfleusterau sy’n cefnogi sgiliau, entrepreneuriaeth a thwf busnes.
Yn dilyn hynny, ymwelodd y Comisiynydd ag AberInnovation, yr unig Gampws Ymchwil ac Arloesi yn y DU, sydd yng Nghymru.
Dangosodd y daith dwf y clwstwr biolegol, agri-dechnoleg ac economi gylchol sy’n tyfu yn y rhanbarth, a gefnogir gan arbenigedd ymchwil o’r radd flaenaf ac ecosystem gynyddol o ddechreuwyr a busnesau sy’n datblygu atebion ymarferol.
Dywedodd Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: “Mae gan Ganolbarth Cymru botensial enfawr i arwain cyfraniad Cymru at economi teg a gwyrdd.
“Mae’r hyn rwyf wedi’i weld heddiw – o arloesedd amaethyddol blaengar i gefnogaeth ymarferol i fusnesau lleol a datblygu sgiliau – yn dangos pa mor fuddiol yw i’r sector cyhoeddus fabwysiadu persbectif hirdymor i greu cyfleoedd ystyrlon i genedlaethau’r dyfodol.
“Mae’r rhanbarth hwn yn edrych tua’r dyfodol ac yn adeiladu ar ei gryfderau: y gymuned, y diwylliant, yr adnoddau naturiol a’r arloesedd.”
Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, a’r Cynghorydd Jake Berriman, Arweinydd Cyngor Sir Powys, a Chyd-Gadeirydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru: “Rydym yn falch o ddangos Canolbarth Cymru fel rhanbarth o arloesi, entrepreneuriaeth a chydweithio.
“Mae ein gwaith drwy Tyfu Canolbarth Cymru, gan gynnwys y Fargen Twf a phartneriaethau ehangach, yn gosod y sylfeini ar gyfer twf economaidd cynaliadwy sy’n dod â budd i’n cymunedau nawr ac yn y dyfodol.”
