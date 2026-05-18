Dyma rai o enillwyr Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth a gynhaliwyd yn Ysgol Penweddig ar 7fed Mai. Cafwyd cystadlu brwd am oriau a chynulleidfa luosog yn gwylio.
Y beirniaid oedd Siw Jones (cerdd), Y Prifardd Aneirin Karadog (llefaru a llên), Gareth Owen (celf) a Donald Morgan (trefnu blodau) a'r cyfeilydd oedd Lona Phillips.
Yr Arweinyddion oedd Gwen Aeron, Catrin Pugh Jones, Deian Creunant, Gareth James a Clive Williams.
Dywedodd trefnwyr yr eistedffod: “Diolch yn fawr i'r holl wirfoddolwyr a fu wrthi yn brysur cyn ac yn ystod y diwrnod ac i bawb a ddaeth i gystadlu, rydym yn gwerthfawrogi pob rhodd, gweithred a chymwynas er lles yr Eisteddfod.”
