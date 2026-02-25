MAE Canolfan Bwyd Cymru yn falch o nodi ei phen-blwydd yn 30 oed ym mis Mawrth 2026 – tri degawd o hyrwyddo busnesau bwyd a diod o Gymru.
Ers iddi agor ym 1996, mae’r Ganolfan wedi cefnogi cannoedd o gynhyrchwyr, o gwmnïau newydd i enwau cyfarwydd, a’u helpu i arloesi, tyfu a llwyddo.
Gweithredir Canolfan Bwyd Cymru gan Gyngor Sir Ceredigion ac fe’i hariannir gan Lywodraeth Cymru trwy Raglen HELIX, ac mae wedi dod yn fan allweddol ar gyfer y diwydiant, gan gynnig cyngor technegol arbenigol, y cyfleusterau diweddaraf ar gyfer datblygu cynnyrch a chymorth busnes wedi’i deilwra.
Mae ei gwaith yn cwmpasu pob sector – llaeth, cig, cynnyrch popty, melysfwyd, diodydd a bwydydd wedi’u paratoi – gan ysgogi ansawdd a diogelwch bwyd ar draws Cymru.
Dywedodd Angela Sawyer, Rheolwr Canolfan Bwyd-Amaeth: “Mae’r garreg filltir hon yn ddathliad o’r daith anhygoel yr ydym wedi ei rhannu gyda busnesau bwyd a diod o Gymru dros y tri degawd diwethaf.
“O gynorthwyo entrepreneuriaid newydd i weithio gyda chynhyrchwyr sefydledig, mae ein tîm wedi bod yn falch o gyflawni rôl wrth helpu busnesau i arloesi, tyfu a ffynnu.
“Mae’r diwydiant yng Nghymru wedi cael ei drawsnewid yn sylweddol er 1996, ac mae Canolfan Bwyd Cymru wedi esblygu gydag ef – gan fuddsoddi mewn cyfleusterau, arbenigedd arbenigol a rhaglenni sy’n ymateb i wir heriau y mae cynhyrchwyr yn eu hwynebu.
“Mae ein tîm ymroddedig yn parhau i deimlo’n angerddol am dywys cenhedlaeth nesaf yr arloeswyr bwyd a diod, gan sicrhau eu bod yn gallu manteisio ar y wybodaeth dechnegol, y cymorth ymarferol a’r hyder y mae ei angen arnynt i symud ymlaen.
“Wrth i ni edrych i’r dyfodol, mae ein hymrwymiad yn gryfach nag erioed: i hyrwyddo rhagoriaeth, ysgogi arloesedd a helpu i sicrhau bod Cymru ar flaen y gad wrth gynhyrchu bwyd a diod cynaliadwy ac o ansawdd uchel.”
Ychwanegodd Patrick Gee, perchennog ‘Circular Drinks’ ger Llanbedr Pont Steffan: “Mae Canolfan Bwyd Cymru wedi bod o gymorth mawr wrth sefydlu’r busnes mewn cymaint o ffyrdd; mae eu cyngor ynghylch datblygu system, dilysu ac ansawdd wedi caniatáu i ni symud ymlaen yn hyderus, ac mae pob agwedd ar y cymorth wedi bod yn fuddiol, gan gynnig sicrwydd i ni ein bod yn gwneud pethau yn y ffordd iawn...adnodd neilltuol, darparir y prosiectau mewn ffordd broffesiynol a hawdd i’w deall, mae’r staff wastad o gymorth, a byddwn yn eu hargymell yn fawr i bob cwmni bwyd a diod sy’n chwilio am arbenigedd a chymorth.”
Dywedodd Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet Ceredigion ar gyfer yr Economi, Adfywio a Rheoli Carbon: “Am 30 mlynedd, mae Canolfan Bwyd Cymru wedi chwarae rôl hollbwysig yn ysbrydoli arloesedd ac yn cefnogi busnesau bwyd a diod ledled Ceredigion a Chymru. Rydym yn falch o’i chyfraniad parhaus ac edrychwn ymlaen at weld ei dylanwad yn tyfu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.”
Fel rhan o’r dathliadau pen-blwydd, bydd Canolfan Bwyd Cymru yn cynnal Cymhorthfa Cychwyn Busnes ar 18 Mawrth 2026, a gynlluniwyd i ysbrydoli a thywys entrepreneuriaid bwyd a diod newydd.
Os ydych chi’n lansio busnes, yn tyfu busnes sy’n cynhyrchu yn y cartref ar hyn o bryd neu’n datblygu cynnyrch newydd, bydd y digwyddiad hwn yn cynnig dirnadaeth ymarferol a chyngor arbenigol er mwyn eich helpu i gymryd y cam nesaf. I ddiogelu eich lle, anfonwch e-bost at [email protected] neu ffoniwch 01559 362230.
