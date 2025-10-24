WEDI’I lansio fel rhan o S4C Miwsig, mae Stiwdio 24/7 yn gyfres newydd ar S4C yn rhoi llwyfan i fandiau ac artistiaid cyffrous y sîn gerddorol Gymraeg sydd wedi rhyddhau deunydd newydd.
Yn y bennod gyntaf, bydd perfformiadau gan y band ifanc o’r gogledd, Cyn Cwsg, a’r band Taran o Gaerdydd gyda Rose Datta fel y prif leisydd, yn ogystal â sgwrs a chân gan Ani Glass yn dilyn rhyddhau ei hail albwm, Phantasmagoria.
Bydd gweddill y gyfres yn cynnwys artistiaid fel Gruff Rhys, Candelas, Mali Hâf, Sage Todz, Mr Phormula, Buddug a llawer mwy.
Y DJ o Gwmaman, Molly Palmer, sy’n cyflwyno’r gyfres ac mae’n croesawu rhaglen fel hyn oherwydd bod cerddoriaeth mor bwysig iddi.
“I fi, cerddoriaeth yw popeth,” dywedodd Molly, “Pan o’n i’n tyfu lan, roedd cerddoriaeth wastad yn ran enfawr o fy mywyd i. Fi’n deffro yn y bore a fi’n gwrando ar y radio, fi yn y car dwi’n gwrando ar gerddoriaeth, dwi’n mynd mas am dro a mae headphones mlaen ‘da fi.
“Fi’n DJ felly rwy’n gweithio o gwmpas cerddoriaeth trwy’r amser felly, i fi, mae’n fraint cael y cyfle i gyflwyno rhywbeth sydd mor bwysig i fi a rhywbeth sydd yn rhan mor enfawr o fy mywyd i.”
Mae Stiwdio 24/7 yn rhan o lwyfan ehangach S4C Miwsig a lansiwyd wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst gyda gig rhithiol gyntaf yn y Gymraeg gyda Dom a Lloyd.
Yn ogystal â’r gyfres hon, fel rhan o’r platfform, mae’r fodcast newydd, Maes Fi, gyda’r cyflwynydd a’r DJ o Gaerdydd, Elan Evans, a bydd Ifan Siôn Davies, prif leisydd y band Sŵnami yn gwahodd 3 band neu artist adnabyddus i berfformio a rhoi bywyd newydd i hen ffefryn ar 3 Cân.
Mae Stiwdio 24/7 i'w gweld ar S4C ar nos Wener 24 Hydref am 8.25, ac ar alw ar S4C Clic a BBC iPlayer.
