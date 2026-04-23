Mae S4C, Channel 4 a Comedy Lab Cymru Little Wander yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn! Mae'r tri sefydliad yn parhau â'u partneriaeth i gyflawni'r cynllun ar gyfer awduron-berfformwyr comedi Cymraeg (neu/ac wedi’u lleoli yng Nghymru) sy'n datblygu eu crefft, gan ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa ac agor y drws i gomisiynau creadigol yn y dyfodol.
Bydd yr artistiaid a ddewiswyd yn gweithio ar ddarnau comedi i'w harddangos i gomisiynwyr Channel 4 ac S4C yng Ngwyliau Comedi Aberystwyth 2026 a Gŵyl Gomedi Machynlleth 2027, gyda'r bwriad o ddatblygu'r gwaith hwn yn brosiectau teledu yn y dyfodol.
Mae'r rhaglen yn darparu amser datblygu â thâl i artistiaid, mentora proffesiynol, dosbarthiadau meistr diwydiant a chyfleoedd i ehangu eu gwybodaeth a'u profiad o'r diwydiant comedi.
"Roedd bod yn rhan o'r Comedy Lab yn rhoi cyfle gwych i mi ar gyfer mentora strwythuredig, a roddodd y platfform i mi ofyn cwestiynau rydw i wedi teimlo'n rhy wirion i'w codi yn y gorffennol! Dwi’n genfigenus na allaf i wneud y cynllun i gyd eto," meddai Mel Owen, Cyfranogwr Comedy Lab Cymru yn 2025.
Ychwanegodd Cerys Bradley, Cyfranogwr Comedy Lab Cymru yn 2025: "Roedd y mentora yn amhrisiadwy. Fe wnes i ennill cymaint wrth weithio un i un gyda fy mentor.
“Roedd y rhaglen yn gwneud yn siŵr fy mod i wedi ysgrifennu fy sgript ond hefyd bod y sgript yn llawer gwell o dan ei harweiniad.
“Fe wnes i hefyd gael llawer o'r gweithdai, cafon ni glywed gan lawer o safbwyntiau gwahanol ar y diwydiant.
“Fy hoff beth i, fodd bynnag, oedd cwrdd â'r holl bobl eraill ar y rhaglen. Siaradais â llawer ohonyn nhw am fy sioe a'm perfformiadau ac rwy'n falch iawn fy mod wedi gwneud y cysylltiadau hynny a gobeithio y bydd yn para y tu hwnt i'r rhaglen."
Mae 6 artist wedi'u dewis ar gyfer y rhaglen. Bydd hanner ohonynt yn gweithio yn bennaf yn Gymraeg, gan arddangos i S4C, a hanner yn gweithio'n bennaf yn Saesneg, gan arddangos i Channel 4. Mae'r artistiaid yn cael cyfle i weithio yn y ddwy iaith drwy gydol y rhaglen.
Artistiaid a ddewiswyd ar gyfer ochr Channel 4 y rhaglen:
Sanjyokta 'Yukta' Deshmukh
Awdur a digrifwr Cymreig-Asiaidd sy'n hanu o Sir Benfro yw Sanjyokta 'Yukta' Deshmukh. Cwblhaodd radd Meistr yn ymchwilio i Gomedïau Teledu ym Mhrifysgol Caergrawnt, ac ers hynny mae wedi gweithio i BAFTA, y BBC, a llawer mwy.
Mae Yukta wedi bod yn rhan o gynlluniau talent y diwydiant gyda Film London, The TV Foundation, ac ITV, yn ogystal â hyfforddi a pherfformio yn y Theatr Ieuenctid Genedlaethol a Theatr Soho.
Meddai: "Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o Comedy Lab Cymru eleni! Mae ymrwymiad Little Wander i gefnogi talent Cymru yn chwa o awyr iach yn y diwydiant hwn ac mae Comedi Channel 4 wedi dod â chymaint o lawenydd ac ysbrydoliaeth i mi dros y blynyddoedd. Rwy'n gobeithio dod â llawer o chwerthin a sarcasm i'r bwrdd (er bod y dyfyniad hwn yn ddiffuant iawn)."
Cameron Loxdale
Mae Cameron Loxdale yn awdur comedi a golygydd sgript o Abertawe sydd wedi ysgrifennu ar gyfer nifer o sioeau ar draws y teledu a'r radio gan gynnwys dwy gyfres o Kat Sadler's Screen Time ar BBC Radio 4.
Ef yw'r golygydd sgript ar gyfer y comedi sefyllfaol Such Brave Girls a enillodd BAFTA, a sioe banel What Just Happened? a enillodd wobr yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd. Mae'n teimlo’n gyffrous i ddefnyddio'r cyfle hwn i ddatblygu ei brosiectau unigol ei hun, cwrdd â'r awduron talentog eraill a threchu o'r diwedd y fyddin o bobl sydd yn ei gasáu.
Meddai: "Dwi wrth fy modd i adael i'r gwyddonwyr yn y Comedy Lab wneud unrhyw arbrofion maen nhw eisiau ar fy meddwl a'm corff. Gyda'n gilydd byddwn yn dod o hyd i iachâd ar gyfer comedi."
Katie Gill
Mae'r digrifwr a'r awdur dwyieithog, Katie Gill wedi bod yn gefnogwr taith i George Lewis a Kiri Pritchard-McLean yn 2025 a Rachel Fairburn yn 2024. Cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Comedi Newydd y BBC 2025, ac mae hefyd yn ysgrifennu ar y sioe banel gyfoes What Just Happened? ar gyfer BBC Radio Wales. Mae Katie yn ymddangos yn yr ail gyfres o sioe BBC Radio Wales, The Learners, a cafodd ei hymddangosiad cyntaf ar y teledu ar y sioe Gymraeg, Noson Lawen yn 2025.
Meddai: "Dwi wir methu disgwyl i ddechrau, ac yna adeiladu fy ffordd at showcase yn 2027. A dwi’n cael mentor gwych i fod yn berson hype personol. Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o hyn."
Josh Pennar
Mae Josh Pennar yn ddigrifwr ac awdur dwyieithog o Gaerdydd. Dechreuodd redeg allan o ddeunydd stand-yp nes iddo ddod yn dad yn haf 2025. Mae bellach yn bwriadu rhannu safbwyntiau naïf tad sydd wedi’i amddifadu o gwsg am fod yn riant newydd yn ei stand-yp awr o hyd cyntaf a mewn cyfres o sgriptiau ffurf fer.
Meddai: "Mae'n fraint enfawr cael y cyfle hwn i weithio gyda Little Wander, S4C a Channel 4, ochr yn ochr â rhai awduron a pherfformwyr comedi eithriadol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu a pherfformio cyn eu harddangos yn y ddwy ŵyl gomedi fwyaf bendigedig yn y byd, Aberystwyth a Machynlleth. Alla i ddim aros i ddechrau."
Aled Gomer
"Mae Aled Gomer yn berson hoyw traddodiadol o dras Gymreig, gyda digonedd o ddannedd, felly disgwyliwch straeon sy’n brathu."
“Yn ôl i realiti - rydw i wirioneddol mor falch o fod yn rhan o’r Labordy Comedi (ochr S4C, cariad) ac alla i ddim aros i rannu fy straeon drygionus gyda phawb."
Steffan Evans
Dyma fwndel o egni o Sir Benfro, Steffan Evans o Eglwyswrw.
O fod yn berson yr ymylon mewn pentref bach i fod ar yr ymylon mewn dinas fawr, mae jôcs ac arsylwadau Steffan yn ymwneud â thyfu i fyny yn y wlad. Beth sy'n digwydd pan fydd pentref yn colli ei idiot? Beth sy'n digwydd pan fydd yr idiot yn symud i'r ddinas fawr? Dewch i ddarganfod drosoch eich hun!
Cefnogaeth taith i Elis James a Leroy Brito.
"Yn ddiymdrech o ddoniol gyda swyn sy'n gwrthsefyll y tywydd" - Tudur Owen
"Chwyrlwynt. Cymeriad a hanner. Os ydych chi eisiau eich ymennydd wedi’i chwalu neu eich to wedi'i godi, Steffan Evans yw’r dyn i chi" - Clowns Pocket Comedy
"Fersiwn gyfoes, dosbarth gweithiol a llawn Coke o Virginia Woolf " - Odd Night Out Comedy
