MAE S4C wedi cyhoeddi ei ymateb i ymgynghoriad Adolygiad Siarter y BBC, gan alw am ddiogelu ei safle unigryw o fewn tirwedd cyfryngau'r DU er mwyn sicrhau dyfodol hirdymor y cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg.
Mae S4C yn croesawu cydnabyddiaeth Llywodraeth y DU yn y Papur Gwyrdd, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr, o “rôl hanfodol S4C fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg annibynnol”, ynghyd â’i ymrwymiad i gyllid digonol a chynaliadwy ar gyfer y darlledwr cyfrwng Cymraeg.
Yn ei gyflwyniad, mae’r darlledwr yn rhybuddio y bydd penderfyniadau sy’n deillio o Adolygiad Siarter y BBC yn cael goblygiadau gwirioneddol i S4C.
Mae’n nodi’r prif flaenoriaethau y mae’n rhaid eu hystyried i allu parhau i ddarparu gwasanaethau Cymraeg unigryw, cefnogi economi greadigol Cymru, a sicrhau ffyniant y Gymraeg i genedlaethau presennol ac i’r dyfodol.
Mae’r darlledwr yn galw am sicrwydd cyllid tymor hir y tu hwnt i fis Mawrth 2028.
Dywed fod ei gyllid angen cynyddu’n uwch na CPI er mwyn sicrhau gwasanaeth cyfrwng Cymraeg sydd nid yn unig yn goroesi ond yn ffynnu.
Dywed hefyd y dylai darpariaeth statudol o gynnwys y BBC i S4C gael ei chysylltu â chynnydd CPI er mwyn cynnal ei gwerth mewn termau real, diogelu gwerth a safon cynhyrchu, a chynnal y bartneriaeth.
Mae S4C hefyd yn gofyn i bartneriaeth S4C-BBC iPlayer gael ei hymestyn i mewn i’r cyfnod Siarter nesaf, gyda rhwymedigaeth Siarter ar y BBC i warantu amlygrwydd i gynnwys cyfrwng Cymraeg fel darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus graidd ar ei lwyfannau digidol, gan gynnwys yr iPlayer.
Mae S4C yn mynnu bod unrhyw ddiwygiadau i’r broses o bennu ffi’r drwydded yn diogelu cyllid S4C, ei hannibyniaeth, a’i gallu i gyfrannu at luosogrwydd a’r economi greadigol yn y DU.
Mae hefyd yn gofyn i S4C gael ei gydnabod yn benodol o fewn cwmpas ffi’r drwydded fel rhan graidd o system cyfryngau cyhoeddus y DU.
Meddai Cadeirydd S4C, Delyth Evans: “Am fwy na 40 mlynedd mae S4C wedi bod yn cysylltu cynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt â’r Gymraeg. Rydym yn cynnal y sector creadigol Cymreig, yn datblygu talent, ac yn sicrhau bod y Gymraeg yn parhau’n rhan o fywyd bob dydd.
“Mae unrhyw fygythiad i gyfryngau gwasanaeth cyhoeddus y DU yn fygythiad uniongyrchol i S4C ac i ddarlledu ieithoedd lleiafrifol. Rydym eisiau defnyddio’r cyfle a gynigir gan yr Adolygiad Siarter i sicrhau dyfodol cyfryngau Cymraeg.”
Dywed Geraint Evans, Prif Weithredwr S4C: “Rydym yn byw mewn cyfnod o newid technolegol cyflym a newidiadau mewn arferion gwylio. Bob dydd, rydym yn cystadlu am amlygrwydd mewn amgylchedd cyfryngau prysur. Mae’n rhaid i S4C aros yn gynaliadwy, yn hawdd ei darganfod, ac yn ddylanwadol.
“Mae strategaeth Mwy na Sianel Deledu S4C yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaeth cyfrwng Cymraeg digidol-yn-gyntaf sy’n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy’n ffynnu.
