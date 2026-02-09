Un o hoelion wyth y Gymraeg, cefnogwyr elusennau’r dref a ffan o Elvis fydd Tywysydd Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a gynhelir ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror 2026.

Mae’r Parêd yn cydnabod ei chyfraniad i fywyd diwylliannol megis gyda phapur bro Yr Angor a chodi dros £140,000 at elusennau yn aml drwy gyngherddau cerddoriaeth Gymraeg.

Rhoddir braint ‘Tywysydd’ ym mhob gorymdaith Gŵyl Dewi ers ei sefydlu yn 2013 a bydd y Tywysydd yn arwain y Parêd drwy dref Aberystwyth. Mae’n arwydd o ddiolch a gwerthfawrogiad cymuned Aberystwyth i berson neu bersonau lleol sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig i iaith a diwylliant Cymru.

Magwyd Megan Jones ym mhentref Tal-garreg ger Llandysul yn un o bedwar o blant – tri brawd Emlyn (sydd wedi marw) Gwyn a Ronnie. Mynychodd Ysgol Uwchradd Aberaeron, wedyn Coleg Addysg Bellach, Aberystwyth i astudio teipio a llaw-fer. Bu’n gweithio i’r Cambrian News am oddeutu 20 mlynedd gan fynd nôl i weithio i Goleg Addysg Bellach am flwyddyn i astudio cwrs busnes dwyieithog Lefel 3. Mae’n dal i fynychu Capel y Fadfa (Undodiaid) yn Nhalgarreg a bu’n Llywydd ar yr Undodiaid yng Nghymru.

Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth
Bydd Megan Jones Tywysydd Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth (Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth)

Mae Megan wedi bod yn weithgar ym mywyd diwylliannol Aberystwyth ers degawdau. Mae’n Gadeirydd y papur bro Yr Angor, Trefnydd Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth a Chadeirydd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae hi hefyd yn Lywydd Cangen Merched y Wawr, Aberystwyth eleni.

Mae Megan yn briod â Peter sydd wedi dioddef o Alzheimer ers 14 mlynedd ac sy’n byw yng Nghanolfan Gofal Plasgwyn. Mae’n fam i Meinir ac yn fam-gu i Siôn a Cerys. Yn an-ffodus mae Megan ei hun nawr yn derbyn triniaeth cemotherapi ac yn ddiolchgar am y gofal a’r triniaeth iddi dderbyn yn Ysbyty Bronglais. Mae’n ffan o Elvis, felly wedi bod i Tupalo, Graceland, Nashville a New Orleans.

Meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd y Parêd: “Rydym yn hynod falch i Megan dderbyn ein cais i fod yn Dywysydd eleni. Mae ei gyfraniad wrth hyrwyddo diwylliant a Chymreictod cylch Aberystwyth a Chymru yn dyst i’w weithgaredd. Mae’n enghraifft orau o’r werin Gymraeg ddiwylliedig sydd wedi cadw’n hiaith a diwylliant yn fyw am ganrifoedd,” meddai Siôn Jobbins.

Meddai Megan: “Tref gyffrous iawn yw Aberystwyth o ran ei lleoliad a’i golygfeydd, ei diwylliant a’i chelfyddydau, a’r amrywiaeth hyfryd o bobl sydd yn byw yma – ac rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’i chymuned ers dod yma yn 1976. Diolch i drefnyddion y Parêd am eu gwaith ac am roi’r fraint i mi o arwain y Parêd eleni.”

Llwybr yr Orymdaith: Cynhelir Parêd 2026 ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror 2026. Bydd yn dechrau o Gloc y Dre i waelod y Stryd Fawr, ac yna troi i’r chwith ar gornel Banc Barclays am Ffordd y Môr a syth am Lys-y-Brenin. Bydd top y rhannau o Stryd y Baddon a Ffordd y Môr sy’n ffinio â Llys y Brenin ar gau i gerbydau am gyfnod y Seremoni.

Pared Gwyl Dewi
Pared Gwyl Dewi 2023 yn Aberystwyth (Cambrian News)

Mae Megan yn dilyn yn ôl traed: Jeremy Turner, sylfaenydd cwmni theatr Arad Goch (2025); David Greaney aelod gweithgar o’r gymuned Gatholig a’r byd Celtaidd (2024); Wyn Mel yr artist a ‘thad Mr Urdd” (2023); Robat ac Enid Gruffudd ‘Y Lolfa’ (2022); Meirion Appleton ‘Mr Pêl-droed’ (2020); Dilys Mildon, perchennog bwyty enwog Gannet’s (2019); yr awdur, cyhoeddwr a gweithredwr, Ned Thomas (2018); y diddanwr a’r codwr arian Glan Davies (2017); yr artist Mary Lloyd-Jones (2016); yr awdur a’r cyn-brifathro Gerald Morgan (2015); sylfaenwyr busnes Siop y Pethe, Megan a Gwilym Tudur (2014) a’r cerddor, awdur a chynhyrchydd teledu, Dr Meredydd Evans (2013).

Fel Tywysydd bydd Jeremy yn gwisgo sash hardd a wnaed yn unswydd i’r Parêd gan Caroline Goodband o Fachynlleth ac sy’n cynnwys enwau cyn dywyswyr. Yn dilyn y traddodiad o Wlad y Basg, caiff Megan hefyd rodd o ffon gerdded arbennig.