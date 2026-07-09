MAE’R Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn ehangu ei darpariaeth ar gyfer y Gweithlu Gofal Plant gyda chynllun peilot newydd i gryfhau sgiliau Cymraeg y gweithlu ac ateb y galw cynyddol am wasanaethau dwyieithog.
Gyda Gofal Plant yn un o brif flaenoriaethau’r Llywodraeth newydd, bydd y cynllun yn adeiladu ar waith blaenorol y Ganolfan â’r sector. Bydd yn cefnogi Deddf y Gymraeg ac Addysg (Cymru) drwy gryfhau’r sylfeini ar gyfer creu siaradwyr Cymraeg y dyfodol.
Ers 2017, mae'r Ganolfan wedi darparu hyfforddiant Cymraeg i’r gweithlu Gofal Plant, ac mae dros 5,000 o weithwyr wedi manteisio ar y ddarpariaeth hyd yma.
Gyda miloedd mwy yn gweithio yn y sector yng Nghymru, bydd y cynllun yn canolbwyntio ar gynyddu capasiti’r gweithlu i allu darparu cefnogaeth Gofal Plant yn y Gymraeg.
Bydd yn cynnwys:
• Cynnal rhaglen Dysgu Cymraeg i’r gweithlu sy’n cefnogi myfyrwyr mewn colegau addysg bellach neu drwy brentisiaethau;
• Penodi tiwtoriaid Dysgu Cymraeg i weithio’n uniongyrchol â darpariaethau Gofal Plant, boed yn feithrinfeydd neu’n warchodwyr unigol;
• Penodi tiwtoriaid Dysgu Cymraeg i weithio â gweithwyr Chwarae mewn darpariaethau Gofal Plant y tu allan i’r ysgol, mewn ardaloedd penodol;
• Darparu hyfforddiant Cymraeg i weithwyr ‘Dechrau'n Deg’, sy’n cefnogi plant ifanc a’u teuluoedd mewn ardaloedd penodol.
Dywedodd dirprwy brif weinidog Cymru, sy'n gyfrifol am ofal plant, Sioned Williams: "Rydyn ni’n cyflwyno cynnig gofal plant trawsnewidiol a fydd y mwyaf hael yn y DU, gan roi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn.
“Mae buddsoddi mewn gofal plant yn un o’r camau mwyaf pwerus y gallwn eu cymryd i gryfhau ein heconomi, gwella safonau byw a sicrhau dyfodol mwy llewyrchus i blant.
“Rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr a phartneriaid i ehangu gofal plant cyfrwng Cymraeg fel rhan greiddiol o’n cynnig cyffredinol, a fydd yn galluogi mwy o blant i gael mynediad at ofal plant cyfrwng Cymraeg o oedran ifanc a chryfhau’r llwybr i addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.
"Mae cyrraedd o leiaf filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, a sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddod yn siaradwr Cymraeg hyderus, yn ganolog i weledigaeth y Llywodraeth hon.
“Bydd y cynllun peilot newydd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn helpu i ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu gofal plant, gan gefnogi’r gwaith o feithrin siaradwyr Cymraeg y dyfodol o ddechrau eu bywydau."
Ychwanegodd Jane O'Toole, prif weithredwr Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs: "’Dyn ni’n croesawu'r peilot yma, fydd yn cryfhau sgiliau Cymraeg y gweithlu Chwarae ac yn helpu mwy o blant a theuluoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn naturiol trwy chwarae.
"Mae lleoliadau gofal plant y tu allan i oriau ysgol mewn sefyllfa arbennig o dda i wneud y Gymraeg yn rhan naturiol o fywyd pob dydd plant. Trwy fuddsoddi mewn gweithwyr Chwarae ac ymarferwyr gofal plant, bydd y bartneriaeth hon yn cryfhau hyder ac yn adeiladu capasiti y sector, gan gefnogi Cymru lle mae'r Gymraeg yn perthyn i bawb."
Dywedodd Dona Lewis, prif weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: "Mae'r blynyddoedd cynnar yn gyfnod hollbwysig pan fydd plant ifanc yn cychwyn ar eu taith iaith, ac mae gweithwyr y sector yn chwarae rhan allweddol wrth feithrin a chefnogi sgiliau dwyieithog y dyfodol.
"Bydd y cynllun peilot newydd yn gwneud defnydd o arbenigedd dysgu a chaffael iaith y Ganolfan, ynghyd â’i phartneriaid, i gynyddu capasiti yn y sector er mwyn sicrhau bod mwy o blant a theuluoedd yn cael cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau pob dydd."
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