MAE gŵyl gelfyddydau a diwylliant boblogaidd Caernarfon, Gŵyl Arall yn dychwelyd yr haf hwn, gan ddod â phum niwrnod o ddigwyddiadau byw, profiadau creadigol a dathliad cymunedol i galon y dref.
O ddydd Mercher 8 hyd ddydd Sul 12 Gorffennaf, bydd yr ŵyl unwaith eto’n trawsnewid strydoedd, lleoliadau a mannau cyhoeddus hanesyddol Caernarfon yn fwrlwm o gerddoriaeth, celf, llenyddiaeth a pherfformiadau o bob math.
Mae uchafbwyntiau Gŵyl Arall 2026 yn cynnwys:
• Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2026 yn Galeri, Caernarfon nos Iau 9 Gorffennaf
• Cerddoriaeth fyw gan Cowbois Rhos Botwnnog, Hyll, Alffa, Ffenest, Achlysurol a mwy
• Sgyrsiau a darlithoedd gyda'r newyddiadurwr Will Hayward, yr hanesydd Elin Tomos a'r darlithydd gwyddorau biofeddygol Dr Dylan Wyn Jones
• Arddangosfa gelf yng Nghastell Caernarfon yn cynnwys 20 o artistiaid a pherfformiadau gan Hedydd Ioan, Esyllt Angharad Lewis, Cerys Hafana, Amy Huckstep a Crawia.
• Digwyddiadau llenyddol yng nghwmni llenorion blaenllaw Cymru gan gynnwys Iola Ynyr, Geraint Iwan, Tudur Owen, Mikey Bell, Non Prys Ifans, Rhian Cadwaladr a llawer mwy
• Digwyddiadau comedi gyda Katie Gill, Carwyn Blaney, Caryl Burke a Steffan Evans
• Sesiynau stori ar gyfer plant bach a mawr gyda Catrin Angharad Jones a Casia Wiliam
• Teithiau cerdded lleol yng nghwmni Rhys Mwyn a Siân Shakespear
Wedi'i sefydlu ar y gred bod diwylliant yn ffynnu pan fydd cymunedau'n dod at ei gilydd, mae Gŵyl Arall yn parhau i hyrwyddo creadigrwydd Cymru ym mhob ffurf. Mae rhaglen eleni yn cynnwys cymysgedd o leisiau sefydledig a thalent newydd, gyda digwyddiadau'n cwmpasu llenyddiaeth, cerddoriaeth, ffilm, celfyddydau gweledol, gweithgareddau teuluol, a pherfformiadau hwyr y nos.
Dywed y trefnwyr bod amserlen Gŵyl Arall 2026 yn gyforiog, gan adlewyrchu enw da cynyddol yr ŵyl fel rhan allweddol o galendr diwylliannol Cymru.
“Mae Gŵyl Arall yn ddathliad o bwy ydan ni — ein hiaith, ein straeon, a'n dychymyg fel Cymry,” meddai tîm yr ŵyl. “Rydym yn falch o ddod ag artistiaid, cynulleidfaoedd, a'r gymuned at ei gilydd unwaith eto, gan ddod ac arlwy byw a modern i waliau hanesyddol Caernarfon.”
Mae busnesau lleol, lleoliadau a gwirfoddolwyr yn parhau i chwarae rhan ganolog yn yr ŵyl, gan atgyfnerthu ymrwymiad Gŵyl Arall i weithredu cymunedol a thwf diwylliannol cynaliadwy.
Mae tocynnau a'r rhaglen lawn ar gael yn gŵylarall.com a thrwy sianeli cyfryngau cymdeithasol yr ŵyl. Mae copiau caled o’r rhaglen ar gael yn Siop Lyfrau Palas Print ar Stryd y Plas, ac yn Oriel CARN.
Ynglŷn â Gŵyl Arall
Mae Gŵyl Arall yn ŵyl gelfyddydau annibynnol a gynhelir yn flynyddol yng Nghaernarfon. Wedi'i sefydlu i ddathlu diwylliant a chreadigrwydd, mae'r ŵyl yn dod ag artistiaid, cynulleidfaoedd a'r gymuned leol ynghyd ar gyfer rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau sy’n cynnwys llenyddiaeth, cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
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