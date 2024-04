Erin Richards (Gotham, The Crown) fydd yn chwarae’r brif rhan fel Claire Lewis Jones, wrth ochr i Tom Cullen (The Gold, Becoming Elizabeth) fel Saint Pete, Matthew Gravelle (Broadchurch, Steeltown Murders) fel Alun Lewis Jones, Lauren Morais (The Red King) fel Beca Lewis Jones, Lloyd Meredith (The Red King, Gran Turismo) fel Sonny Higgins, Kimberly Nixon (The Salisbury Poisonings, Life and Death in the Warehouse) fel Sara Humphries, Sion Pritchard (Pila Pala, The Indian Doctor) fel Davey Johns ac Ifan Huw Dafydd (Y Golau, Mr Bates vs The Post Office) fel Owen Williams.