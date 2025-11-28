MAE lefelau presenoldeb ysgolion cynradd Cymru wedi gwella, yn ôl data newydd sy'n dangos gostyngiad yn nifer y disgyblion sy'n colli'r ysgol.
Mae'r data newydd yn dangos bod absenoldeb cyson - hynny yw, colli mwy na 10% o'r sesiynau ysgol gofynnol - ymhlith disgyblion oed cynradd wedi gostwng i 21.8% ym mlwyddyn ysgol 2024/2025 o'i gymharu â 24.7% yn 2023 i 2024.
Ar gyfer y grŵp oedran hwn, mae nifer y sesiynau hanner diwrnod a gollwyd hefyd wedi gostwng o 7.9% i 7.4% yn ystod yr un cyfnod amser.
Mae'r ffigurau hefyd yn dangos gwelliannau yn nifer y disgyblion cynradd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim sy'n mynychu'r ysgol. Gwelwyd gostyngiad yn nifer y sesiynau hanner diwrnod a gollwyd ymhlith y garfan hon i 11.8% yn 2024 i 2025 o'i gymharu â 12.1% y flwyddyn ysgol flaenorol.
Gwelwyd gostyngiad yng nghanran absenoldeb cyson disgyblion cynradd sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim hefyd i 44.7% o'i gymharu â 46.9% yn 2023 i 2024.
Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle: “Mae'n wych ein bod yn gwneud cynnydd wrth fynd i'r afael ag absenoldeb ysgol, ac mae'r gwelliant hwn yn adlewyrchu ein ffocws parhaus ar bresenoldeb a'r buddsoddiadau rydyn ni wedi'u gwneud.
“Ond rhaid inni beidio â bod yn hunanfodlon, ac mae codi lefelau presenoldeb mewn ysgolion yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth.
“Mae amrywiol resymau dros absenoldeb dysgwyr. Mae cydberthynas effeithiol rhwng ysgolion a theuluoedd yn hanfodol, ac mae llawer o arferion da eisoes ar waith ledled Cymru.
“Fe fyddwn ni'n parhau i weithio gydag ysgolion, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i fynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n atal plant rhag mynychu'r ysgol yn rheolaidd.
“I gefnogi'r gwaith hwn, rydyn ni wedi darparu £7 miliwn eleni i helpu plant i ailymgysylltu â'r ysgol.
“Rydyn ni eisoes yn gweld canlyniadau'r buddsoddiad hwn, a dw i am ddiolch i holl staff ysgolion, awdurdodau lleol a theuluoedd am weithio gyda'i gilydd i gyflawni hyn.”
Yn gynharach eleni, dangosodd ystadegau a ryddhawyd ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd hefyd fod y cyfraddau presenoldeb wedi gwella, gan godi i 89.1% o 88.0%, ac absenoldeb cyffredinol wedi gostwng o 12.0% i 10.9% ym mlwyddyn academaidd 2024 i 2025 o'i gymharu â'r un adeg yn 2023 i 2024.
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.