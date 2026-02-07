MAE menyw o Lanbed wedi diolch i'w ffrindiau, ei theulu a busnesau lleol am ei helpu i godi £5,100 ar gyfer Ymchwil Canser Cymru ar ei phen-blwydd yn 40 oed.
Penderfynodd Gwennan Jenkins gasglu arian i'r elusen ymchwil canser Gymreig ar ôl i'w mam-yng-nghyfraith - Joyce Jenkins, a dwy ffrind agos iddi hi gael eu trin am ganser y fron.
Trefnodd gala elusennol yn Nhŷ Glyn yng Nghiliau Aeron gydag ocsiwn, raffl amlen euraidd a Pwdin Reis oedd y band byw.
Un o uchafbwyntiau'r noson oedd perfformiad acapela syrpreis gan ei ffrindiau o ‘Angor’ gan Tudur Huws Jones – cân y'i canwyd ar ddiwrnod priodas Gwennan a'i gŵr Carwyn dros ddegawd yn ôl.
“Roeddwn i eisiau dathlu fy mhenblwydd arbennig – ar ddiwedd 2025, trwy ddod â ffrindiau a theulu ynghyd”, meddai Gwennan.“
Rwy'n tueddu i fyw fy mywyd yn llawn ac i'r eithaf, ac felly, gyda chaniatâd fy mam-yng-nghyfraith a'm dwy ffrind Lowri - mae'r tair wedi cael triniaeth am ganser y fron yn ystod y blynyddoedd diwethaf, trefnwyd y noson elusennol yn Nhŷ Glyn.”
Dywed Gwennan bod y cinio gala wedi bod yn noson wych, a bod hynny diolch i bawb a ddaeth i gefnogi neu gwnaeth roddi cyfraniad.
Roedd yn noson emosiynol hefyd gan fod y rhan fwyaf o bobl yno wedi cael eu heffeithio gan ganser ac mi gollodd Gwennan ei hun ei thad-cu i'r afiechyd.
Meddai: “Cawsom roddion gwych gan ffrindiau a busnesau lleol, ac rwy’n diolch o galon iddynt.
“Mae’r holl elw wedi mynd i Ymchwil Canser Cymru.
“Wrth edrych ar bawb a oedd yn bresennol, roedd pob bwrdd wedi cael ei effeithio gan ryw fath o ganser yn y blynyddoedd diwethaf, ac roedd llawer wedi colli annwyliaid hefyd - tadau, mamau, gwragedd a gŵyr - roedd hyn yn golygu cymaint i bawb ac roedd yn noson eithaf emosiynol.
“Yr hyn a wnaeth i mi sylweddoli pa mor bwysig yw parhau i ymchwilio canser oedd gweld y mathau amrywiol o driniaethau y derbyniodd fy nheulu a'm ffrindiau yn ystod eu diagnosis – mae’r ymchwil yn caniatáu i ddatblygu triniaethau newydd ac i roi gobaith a lleddfu pryderon pobl.
“Cafodd ein teulu ni ein heffeithio gan ganser pan gafodd fy nhad-cu ei ddiagnosio gyda’r salwch, ond yn anffodus, nid oedd unrhyw wellhad ar gael iddo.”
Ymchwil Canser Cymru yw’r elusen ymchwil canser annibynnol Cymreig a sefydlwyd yn 1996.
Teithiodd Rheolwr Codi Arian yr elusen – Carys Jenkins, o’r swyddfa yng Nghaerdydd yn ddiweddar i gwrdd â Gwennan i gasglu'r siec o £5,100.
“Roedd yn bleser cael mynd i gyfarfod â Gwennan a diolch iddi hi wyneb yn wyneb am godi £5,100 dros Ymchwil Canser Cymru gyda'r noson codi arian a drefnodd gyda'i ffrindiau a'i theulu i nodi ei phenblwydd yn 40 oed,” meddai Carys.
“Mae ymroddiad Gwennan i achos ymchwil canser yng Nghymru yn amlwg yn gryf, ac mae hi'n gallu bod yn sicr y bydd yr arian a gododd gyda'i noson elusennol yn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth uno Cymru yn erbyn canser trwy ymchwil arloesol.”
