MAE dysgwyr ledled Canolbarth Cymru yn cael cipolwg uniongyrchol ar gyfleoedd gyrfa lleol drwy beilot newydd Cyswllt Gyrfa, partneriaeth rhwng Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru a Gyrfa Cymru.
Mae’r fenter hon, a arweinir gan gyflogwyr, yn cysylltu busnesau Canolbarth Cymru yn uniongyrchol ag ysgolion, gan helpu pobl ifanc i ddeall yn well yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael yn y rhanbarth drwy weithgareddau ymarferol, rhyngweithiol sy’n adlewyrchu rolau a sgiliau byd go iawn, megis dylunio ac adeiladu strwythurau, archwilio deunyddiau cynaliadwy, a dysgu sut mae gwahanol rannau o fusnes yn gweithio gyda’i gilydd ar brosiect.
Cynhaliwyd y sesiwn Cyswllt Gyrfa gyntaf yn Ysgol Llanfyllin ym Mhowys yn ystod tymor yr hydref, lle cyfarfu disgyblion Blwyddyn 8 â busnesau lleol sy’n gysylltiedig â’r sector adeiladu. Drwy weithdai rhyngweithiol, archwiliodd y disgyblion wahanol rolau ar draws y sector adeiladu, datblygu sgiliau gwaith tîm a datrys problemau, a dysgu sut mae dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn cysylltu â swyddi go iawn yng Nghanolbarth Cymru.
Cynhaliwyd digwyddiad Cyswllt Gyrfa pellach ddydd Llun 26 Ionawr yn Ysgol Gwernyfed ym Mhowys, lle rhoddodd busnesau o’r sectorau gweithgynhyrchu a pheirianneg gipolwg i ddisgyblion ar ehangder y rolau sydd ar gael yn lleol. Cafodd y dysgwyr gyfle i ymgysylltu’n uniongyrchol â chyflogwyr, archwilio sgiliau sy’n benodol i’r sector, a deall yn well y llwybrau i yrfaoedd cysylltiedig.
Cynhaliwyd sesiwn hefyd ar 03 Chwefror yn Ysgol Penglais yng Ngheredigion, lle cyfarfu dysgwyr â chyflogwyr lleol a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol a ddyluniwyd i arddangos y sgiliau, y rolau a’r cyfleoedd sydd ar gael ar draws sectorau allweddol yn y rhanbarth. Rhoddodd y sesiwn gipolwg gwerthfawr i’r disgyblion ar yr amrywiaeth o lwybrau gyrfa sydd ar gael yn lleol a helpu i gryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion a chyflogwyr.
Dywedodd Emma Thomas, Cadeirydd y RSP: “Mae peilot Cyswllt Gyrfa yn rhan o waith ehangach Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru i gryfhau’r cysylltiadau rhwng addysg a chyflogwyr a chefnogi datblygiad gweithlu lleol medrus. Mae adborth o’r sesiynau cyntaf wedi dangos lefel uchel o ymgysylltiad gan ddysgwyr, athrawon a busnesau fel ei gilydd.”
Nododd adborth o arolwg gwerthuso’r sesiynau fod gan 66% o’r disgyblion fwy diddordeb mewn gyrfaoedd ym meysydd adeiladu a gweithgynhyrchu a pheirianneg nag yr oeddent cyn mynychu'r sesiynau.
Amlygodd y sesiynau’r gwahanol lwybrau i gyflogaeth, gyda phrentisiaid yn rhannu eu profiadau. Siaradodd menywod sy’n gweithio yn y diwydiannau hyn, lle maent yn draddodiadol heb gynrychiolaeth ddigonol, hefyd am eu rolau a’u llwybrau gyrfa, gan helpu i herio stereoteipiau rhyw ac annog mwy o ddysgwyr benywaidd i ystyried gyrfaoedd yn y meysydd hyn.
Dywedodd Emma-Jane Williams, cynghorydd ymgysylltu â busnes yn Gyrfa Cymru: “Mae ymgysylltu ystyrlon â chyflogwyr yn hanfodol i helpu pobl ifanc wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol.
“Mae rhoi’r cyfle i bobl ifanc gyfarfod â chyflogwyr a chymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn helpu i ddod â gyrfaoedd yn fyw mewn ffordd sy’n berthnasol ac yn ysbrydoledig.
“Gan adeiladu ar gynnig ymgysylltu â chyflogwyr presennol Gyrfa Cymru i ysgolion, mae mentrau fel Cyswllt Gyrfa yn chwarae rhan bwysig wrth helpu dysgwyr i ddeall y cyfleoedd sydd ar gael yn lleol a’r sgiliau y gallai fod eu hangen arnynt yn y dyfodol.”
Yn ystod y sesiynau, dangoswyd i’r disgyblion hefyd ble i gael gwybod mwy am wahanol lwybrau gyrfa drwy’r llwyfan newydd Gyrfaoedd mewn 360, sy’n galluogi pobl ifanc i archwilio rolau, gweithleoedd a sgiliau drwy gynnwys rhyngweithiol trochi, www.careersin360.com
Mae ymweliadau Cyswllt Gyrfa pellach wedi’u trefnu dros y misoedd nesaf, gan gynnwys sesiynau yn Ysgol Calon Cymru, Ysgol Bro Teifi ac Ysgol Llanfyllin, wrth i’r peilot barhau i ehangu ar draws Canolbarth Cymru.
Mae Gyrfa Cymru yn annog dysgwyr, ynghyd ag ysgolion a rhieni, i ymgysylltu â’i gwasanaethau er mwyn archwilio opsiynau gyrfa yn y dyfodol, deall y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, a chael mynediad at gyngor ac arweiniad ar bob cam. https://gyrfacymru.llyw.cymru/
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.