Canu Emyn dan 12: 1, Eila Loader; 2, Ilan Rhun Phillips; 3, Hana Sisto (Eisteddfod Capel y Groes)
Côr Pam Lai yn ennill cystadleuaeth y côr (Eisteddfod Capel y Groes)
Unawd dan 6 oed: 1, Moc Davies; 2, Math Taylor; 3, Owain Hatcher. Adrodd dan 6 oed: 1, Math Taylor; 2, Moc Davies; 3, Owain Hatcher (Eisteddfod Capel y Groes)
Darllen o’r Ysgruthur dan 16: 1, Magw Thomas; 2, Awen Davies; 3, Ilan Rhun Phillips (Eisteddfod Capel y Groes)
Deuawd dan 16 oed: 1, Sara Lewis a Bethan Llewellyn (Eisteddfod Capel y Groes)
Her Unawd dros 21 oed: 1, Daniel Rees; 2, Deiniol William (Eisteddfod Capel y Groes)
Unawd 6 – 8 oed: 1, Cara Taylor; 2, Leisa Hatcher; 3, Betsi Ann. (Eisteddfod Capel y Groes)
Trefor Hatcher-Davies yn ennill yr eitem o Gelf orau yn yr Oed Cynradd (Eisteddfod Capel y Groes)
Unawd 12 ac o dan 16 oed: 1, Rhion Davies; 2, Mari Gwenllian; 3, Cadi Aur ac Awen Davies (Eisteddfod Capel y Groes)
Unawd 10-12 oed: 1, Neli Evans (Eisteddfod Capel y Groes)
Sion Wyn o Felinfach, enillydd y gadair i rai o dan 21 oed ac ef enillodd yr ail a’r drydedd wobr hefyd (Eisteddfod Capel y Groes)
