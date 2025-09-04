BYDD argraffiad newydd sbon o ‘garreg filltir bwysig yn ein twf llenyddol,’ [yn ôl W. J. Gruffydd] yn cael ei gyflwyno i gynulleidfa fodern ar 20 Medi.
Dyma aileni gwaith cyhoeddedig cynharaf Kate Roberts, a fydd yn cael ei lansio fel rhan o ddathliadau ‘Cofio Kate’ ym mro ei mebyd, Rhosgadfan.
Mae’r ddiweddar Kate Roberts – neu “Cadi” i’w theulu – yn ffigur hynod ddylanwadol ym myd llenyddiaeth Gymraeg, ac yn enw sy’n dal ei dir ymysg llenorion hyd heddiw.
Mae’r gyfrol newydd hon yn rhoi cyfle i genhedlaeth newydd fwynhau trysor ei gwaith cyntaf.
Yng ngeiriau T. Gwynn Jones: “Dyma awdures sy feistres ar ei chrefft, wrth y safonau gorau. Fel y maent y gwêl hi bethau, ac ni thwyllir moni gan yr olwg ar y wyneb.”
Dyma naw stori amrywiol o ran naws a thema, yn llawn chwerthin a dagrau, am drigolion bröydd chwarelyddol – cymeriadau o gig a gwaed, â’u traed yn go solet ar y ddaear.
Er yn perthyn i’w cyfnod, mae yna rywbeth rhyfeddol o ddiamser yn perthyn i bob stori.
Mae hyn yn bennaf oherwydd dawn yr awdures i ysgrifennu pobl – i ddeall natur pobl ac i gyfleu agweddau oesol ar ddynoliaeth.
Meddai Angharad Tomos: “Mae’r ddeialog yn ddeifiol, yn ddwys, yn graff ac yn ddoniol.
“Os ydych chi eisiau camera ar gymdeithas mewn pentref yn Arfon yng nghyfnod y chwareli, chewch chi ddim darlun gwell.
“Ar yr un pryd, yn dreiddgar ac yn onest, mae gwaith cynnar yr awdures ifanc hon yn dal yn enbyd o gyfoes.”
Mae clawr newydd y gyfrol yn seiliedig ar brint gan Richard Farmer, Rhostryfan, sy’n darlunio mynydd y Cilgwyn drwy giât mynwent Rhosgadfan – ble mae beddi teulu Kate Roberts.
Mae giât y fynwent hon yn un go arbennig efo pen neidr, a da fyddai canfod pwy oedd y sawl a’i gwnaeth.
Yn ddiddorol, ‘Y Cilgwyn’ oedd yr enw a roddodd yr awdures ar ei chartref yn Ninbych.
Lansiad
6pm, nos Iau, 11 Medi ym Mhalas Print, Caernarfon – yng nghwmni Angharad Price ac Angharad Tomos.
