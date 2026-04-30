MAE Aberystwyth yn dref lengar drwy’r flwyddyn wrth gwrs ond yn ystod penwythnos nesaf 8-10 o Fai bydd yna fwrlwm ychwanegol pan gynhelir Gŵyl Farddoniaeth a Llenyddiaeth Aberystwyth.

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 2023 gan Freya Blyth o’r Bookshop by the Sea.

Dyma a ddywed am yr ŵyl eleni: “Ry’n ni’n ddiolchgar iawn i bob un o’n cefnogwyr, ond eleni mae cefnogaeth ychwanegol gan y pwyllgor lleol a sicrhaodd statws Dinas Llên UNESCO i’r dre a Cheredigion wedi ein galluogi i gynnwys mwy o sesiynau Cymraeg a dwyieithog.’

Iestyn Tyne (Gŵyl Farddoniaeth a Llenyddiaeth Aberystwyth)

Thema’r Ŵyl yw’r cydgysylltiad rhwng gwahanol feysydd celfyddydol. Un sydd a’i waith yn ymgorfforiad o hyn yw Iestyn Tyne. Ar ddydd Sadwrn yr ŵyl (2pm Arad Goch) bydd y bardd yn perfformio ‘Carneddi’ - darn a ysbrydolwyd gan un o ffotograffau eiconig Geoff Charles - ac sy’n gyfuniad o farddoniaeth a cherddoriaeth.

Bydd yna nifer o sgyrsiau difyr wrth gwrs gan gynnwys un rhwng y bardd a’r dramodydd arobryn Menna Elfyn a fydd yn sgwrsio am ei gyrfa ar ei hyd gyda Jane Aaron, gan roi sylw arbennig i’w chyfrol newydd Parch.

Sgwrs arall sy’n argoeli i fod yn un o uchafbwyntiau’r Ŵyl yw honno rhwng yr awdures hynod lwyddiannus Manon Steffan Ros âg Elin Haf Gruffydd Jones am lwyddiant rhyngwladol a chyfieithiadau lluosog ei nofel gwobrwyiedig Llyfr Glas Nebo.

Bydd cyfle hefyd i glywed lleisiau mwy newydd Meleri Wyn Davies, Steffan Phillips, a Jo Heyde, mewn sesiwn a gadeirir gan Elinor Gwynn.

Ac os am chwa o awyr iach (yn llythrennol), bydd y beirdd Hywel Griffiths ac Eurig Salisbury yn arwain taith gerdded a fydd yn tynnu sylw at Dreftadaeth Lenyddol Cymraeg Aberystwyth

I blant rhwng 3 a 7 oed bydd yna sesiwn storϊa am ddim gyda Professor Llusern a fydd yn adrodd am rai o'r creaduriaid hud a lledrith a oedd, yn ôl y chwedloniaeth, yn byw yma yng Nghymru amser maith yn ôl.

Yn ychwanegol at y sesiynau Cymraeg a dwyieithog mae yna doreth o feirdd yn cyflwyno eu gwaith yn Saesneg gan gynnwys Taz Rahman a fydd yn traethu am ddylanwad celf gain ar farddoniaeth a Rachel Carney a fydd yn trafod barddoniaeth ‘ekphrasitic’.

Mae manylion llawn yr Ŵyl ar yw wefan aberystwythpoetryfestival.co.uk lle gellir prynu tocynnau hefyd.