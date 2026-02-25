CYNHELIR gŵyl undydd arbennig o gerddoriaeth fyw, llên a diwylliant i ddathlu Gŵyl Dewi ar ddydd Iau, 26 Chwefror yng nghanolfan Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.
Bydd y digwyddiad am ddim yn dechrau o 10:00yb ymlaen ar draws Canolfan y Celfyddydau gyda pherfformiadau, gweithdai a digwyddiadau i bob oedran.
Perfformiadau Byw Mwynhewch Gerddoriaeth byw drwy’r dydd yng nghyntedd y Ganolfan, gyda:
· Meinir Gwilym a’r Band
· Lo-fi Jones
· Aelwyd Pantycelyn
· Lowri Evans a Lee Mason
· Cadog
· Rhiannon O’Connor
· Heledd Ifan
· Côr Meibion y Mynydd
· Côr Meibion Aberystwyth
Gweithdai a Gweithgareddau Amrywiaeth eang o weithgareddau i blant, teuluoedd ac oedolion, gan gynnwys:
· Sesiwn Stori a Chân i blant
· Gweithdy Lego
· Gweithdy Ukelele
· Sesiynau i ddysgwyr Cymraeg, gan gynnwys taith gerdded o amgylch campws y Brifysgol
Sgyrsiau a Chyflwyniadau
· ‘What is Welsh / Beth yw’r Gymraeg?’ gyda’r Athro Mererid Hopwood a Mandi Morse.
· ‘Croeso i Geredigion’ – sesiwn arbennig gan Cered i unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu mwy am y sir a’r Gymraeg.
Ffilm a Bwyd
· Yn y Sinema: dathliad o greadigrwydd y sîn gerddoriaeth amgen Gymreig.
· Yn y Caffi: bwydlen arbennig o ddanteithion Cymreig.
Trefnir y digwyddiad gan Ganolfan Gwasanaethau’r Gymraeg, Cered a Chanolfan y Celfyddydau, ac fe’i hariannir gan Gronfa Dydd Gŵyl Dewi, Llywodraeth Cymru.
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.