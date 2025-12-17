CROESAWYD 51 o aelodau Merched y Wawr, Cangen Aberystwyth, i ginio Nadolig yng Nghlwb Rygbi Aberystwyth i fwynhau gwledd fendigedig gan ‘Ruth's Kitchen @ Cegin y Clwb’.
Ar ôl llenwi eu boliau bu 12 o'r aelodau yn eu diddanu gyda sgets, darlleniadau a chanu carolau dan gyfeiliant telyn ac iwcalili.
Diolchodd Megan Jones Roberts, y llywydd, Ruth a'r tîm am y bwyd a'r croeso a’r criw talentog am yr adloniant tymhorol.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos Lun, 19 Ionawr, 7.30yh, yn Festri Morfa, yng nghwmni y gŵr gwadd Rheinallt Llwyd.
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.