Mae S4C yn falch o gyhoeddi bod cwmnïau cynhyrchu Tŷ’r Ddraig, Captain Jac a Boom Cymru wedi ennill cytundebau i greu cynnwys newydd ar gyfer y darlledwr.
Pecyn amrywiol o gynnwys gwreiddiol sydd ar y gweill gan Tŷ’r Ddraig a Captain Jac, wedi i’r cwmnïau sydd wedi eu lleoli yn Wrecsam a Sir Gaerfyrddin gydweithio i ennill tendr dwy flynedd i greu cynnwys ffeithiol ar gyfer S4C. Bydd y cwmnïau’n paratoi amrywiaeth o gyfresi, dogfennau sengl, cynnwys ffurf fer ar gyfer YouTube a chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr arlwy newydd yn cynnwys fformatau gwreiddiol, dogfennau gwir-drosedd, a chyfres daith yn America.
Boom Cymru ddaeth i’r brig yn dilyn Galwad Agored wedi ei ariannu gan S4C a Chyngor Celfyddydau Cymru i greu Dogfen Ffurf Hir Celfyddydol. Bydd y Ffilm Ddogfen 90 munud yn canolbwyntio ar draddodiad cerddoriaeth hip hop Gymraeg, a hynny trwy olwg ar waith a bywyd un o arloeswyr sin bît-bocsio’r Deyrnas Unedig, Mr Phormula - sef Ed Holden. Y cyfarwyddwr ffilmiau a rhaglenni dogfen Gruffydd Davies fydd yn cyfarwyddo, yn dilyn ei lwyddiant gyda ffilmiau dogfen diweddar megis Anorac, a Gwlad Bardd, sydd newydd dderbyn enwebiad yng Ngŵyl Gwobrau Celtaidd 2026.
Meddai Llion Iwan, Prif Swyddog Cynnwys S4C: “Mae’n bleser dyfarnu’r cytundebau hyn i Tŷ’r Ddraig, Captain Jac a Boom Cymru; lleisiau cryf a chreadigol o fewn y sector gynhyrchu. Mae’r comisiynau hyn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i sicrhau cynnwys ffeithiol o’r radd flaenaf, sydd nid yn unig yn berthnasol ond fydd hefyd yn diddanu ein cynulleidfaoedd amrywiol ledled Cymru a thu hwnt. Mae’r cwmnïau hyn yn dod a phrofiad yn ogystal â syniadau newydd a beiddgar at y bwrdd, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ei syniadau yn dod yn fyw ar S4C.”
Yn ôl Catrin Rowlands a Trystan Dafydd Rowlands o gwmni Captain Jac, mae sicrhau tendrau o’r math hyn yn agor drysau i genhedlaeth newydd o bobl greadigol: “Mae creu rhaglenni dogfen pwerus a chynnwys ffeithiol diddorol wrth wraidd popeth ni’n gwneud. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i wneud yr hyn rydym yn ei garu gyda’n cydweithwyr llawrydd talentog, ac agor drysau i'r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol yng Ngorllewin Cymru. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at y cyfle hwn i weithio ochr yn ochr â thîm gwych Tŷ'r Ddraig.”
Ychwanegodd Ben Smith o Tŷ’r Ddraig, rhan o Grŵp Workerbee Banijay UK: “Mae'n anrhydedd i ni ennill y tendr ffeithiol gan S4C - mae'n foment drawsnewidiol ac yn gyfle arbennig i ni yn Tŷ'r Ddraig a'n partneriaid Capten Jac. Yn ogystal â bod yn gyfle cyffrous i greu fformatau a rhaglenni dogfen newydd ac arloesol, mae’n gyfle i ni weithio gyda thalent cynhyrchu newydd yn ein hardaloedd a chreu cyfloed iddynt ddatblygu.”
Dywedodd Beca Evans o Boom Cymru: “Rydym yn gynhyrfus i gynhyrchu dogfen nodwedd fydd yn olrhain hanes pedwar degawd o gerddoriaeth hip hop Cymraeg, gyda’r rapiwr dihafal Mr Phormula - Ed Holden - yn curadu. Dyma artist sydd wedi torri tir newydd o fewn y genre yng Nghymru, tra’i fod hefyd wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol am ei waith fel bît-bocsiwr, rapiwr a chynhyrchydd cerddoriaeth blaenllaw. Cyfarwyddwr y ffilm yw Gruffydd Davies, sy’n angerddol am gerddoriaeth Gymraeg ac am greu ffilmiau celfydd.”
