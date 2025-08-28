MI fydd S4C yn darlledu fersiwn Gymraeg o’r gyfres The A-Talks (sydd hefyd yn cael ei adnabod fel The Assembly) – lle mae grŵp o 30 o ymholwyr awtistig, niwro-wahanol a/neu sydd ag anableddau dysgu yn holi person adnabyddus.
Mi fydd pedair pennod yn y gyfres newydd, pob un yn rhoi person adnabyddus o dan chwyddwydr craff yr ymholwyr.
Caiff enwau pedwar o enwogion eu cyhoeddi yn yr hydref; pob un yn Gymro neu’n Gymraes adnabyddus wedi hen arfer â chyfweliadau gyda’r cyfryngau, ond dim byd tebyg i’r cwestiynau ddaw yn Y Cyfweliad.
Mae fformat y sioe yn addasiad o'r gyfres Ffrengig Les Rencontres du Papotin a lansiwyd yn 2022 ar France 2.
Bellach mae’r fformat wedi’i ddarlledu mewn 13 gwlad ym mhob cwr o’r byd, gydag wyth gwlad arall yn cynnwys Cymru yn paratoi i ddarlledu eu fersiwn hwythau.
Bwriad y gyfres, meddai’r cwmni cynhyrchu Cwmni Da, yw i roi platfform haeddiannol i’r gymuned niwro-wahanol – a hynny gyda chymorth arbenigwyr yn y maes i sicrhau diogelwch a pharch i bawb.
Ym mis Ebrill 2024 darlledwyd y fersiwn gyntaf yn y Deyrnas Unedig, lle gafodd yr actor Michael Sheen ei holi yn The Assembly (ar ffurf peilot gan y BBC).
Dywedodd Siwan Haf, cynhyrchydd Y Cyfweliad ar ran Cwmni Da: "O fod wedi gwylio a mwynhau The Assembly, mae cael y cyfle i gynhyrchu’r fersiwn Gymraeg o'r fformat arbennig hon yn fraint.
“Gallai ddim disgwyl i ddechrau ffilmio efo'r criw o holwyr niwro-wahanol, fydd yn cael y rhwydd hynt i holi beth bynnag yr hoffent i'r gwestai, bob wythnos.
“Dwi'n edrych ymlaen fwyaf i glywed pa gwestiynau unigryw maen nhw'n ysu i holi - a'r rhai y bydd y gwylwyr adref yn siŵr o werthfawrogi clywed yr atebion hefyd”
Caiff Y Cyfweliad ei darlledu ar S4C yn wythnosol, yn dechrau dros y Nadolig 2025.
