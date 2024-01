“Y gêm anoddaf i fi erioed oedd y gêm gofeb i Gary Speed. A fi oedd rheolwr y tîm. Y canlyniad a’r gêm – dwi’n cofio dim. Roedd y pêl-droed yn eilradd y noson yna. Ashley Williams yn dweud wrtha i hanner amser ‘Osh, I can’t run. I can’t feel my legs.’ Oedd y bechgyn, yn seicolegol, wedi mynd. Dwi’n cofio tad Gary yn dod ata i cyn y gêm a gofyn ‘Osh, can Ed and Tommy come in and speak to the players before the game?’ Ac Ed wedyn yn siarad efo’r chwaraewyr yn yr ystafell newid yn deud ‘this is what my Dad wanted, he’s so proud of you.’ Roedd y chwaraewyr mewn dagrau yn yr ystafell newid. Roedd hi’n noson mor emosiynol a’r unig nod oedd gen i oedd sicrhau o leiaf bod y teulu yn teimlo y bysa honno’n noson y bysa Gary wedi licio.”