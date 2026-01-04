Friday, 9 January

JD Cymru Premier: Barry Town v Llanelli Town; Caernarfon Town v Connah’s Quay Nomads; Flint Town v Bala Town; Haverfordwest County v Briton Ferry; Penybont v Cardiff Met; The New Saints v Colwyn Bay.

Saturday, 10 January

JD Cymru North: Gresford v Penrhyncoch

JD Cymru South: Baglan Dragons v Aberystwyth Town

Lock Stock Ardal North East: Kerry v Knighton Town; Lex XI v Builth Wells; Llandrindod Wells v Llangollen Town; Llanfair United v Llanrhaeadr ym Mochnant; Llanuwchllyn v Cefn Albion; Dolgellau Athletic v Penycae; Radnor Valley v Rhos Aelwyd

Lock Stock Ardal North West: Llannefydd v St Asaph; Llanrwst United v Bethesda Athletic; Llay Welfare v Felinheli; NFA v Porthmadog; Penmaenmawr Phoenix v Pwllheli; Trearddur Bay v Mynydd Isa.

Lock Stock Ardal North League Cup: Corwen v Bow Street

Costcutter Ceredigion League, Division One: Crannog v Llandysul; Felinfach v Cardigan Town; Maesglas v Crymych; Pencader United v St Dogmaels; Llechryd v Llanboidy. Division Two: Aberaeron v Bargod Rangers; Ffostrasol Reserves v Aberporth; Lampeter Town Reserves v New Quay; Tregaron Turfs Reserves v Llechryd Reserves. Division Three: Crymych Reserves v Llandysul Reserves; Felinfach 3rds v Pendacer United Reserves; Llanboidy Reserves v Dewi Stars.

Cambrian Tyres Aberystwyth League: Borth United v Penparcau; Tywyn Bryncrug Reserves v Llanon; Talybont v Ceidwaid Aberystwyth; Corris United v Padarn United

MMP Central Wales League Challenge Cup: Berriew v Dolgellau Reserves; Caesws Development v Ffostrasol; Dyffryn Banw v Llanilar; Forden United v Tywyn Bryncrug; Four Crosses v Tregaron Turfs; Llanidloes Town v Lampeter Town; Llansantffraid Village v Bow Street Reserves; Waterloo Rovers v Welshpool Town.

MMP Central Wales League South: Machynlleth v Bont; Penrhyncoch Reserves v Rhayader Town

MMP Central Wales League North: Llanfyllin Town v Barmouth & Dyffryn United; Abermule v Bishops Castle Town; Montgomery Town v Carno

Cwpan Snowdonia Fire Protection: Penrhyndeudraeth v Llanberis

North Wales Coast Premier West: Boded v Nantlle Vale; Llanystumdwy v Gwalchmai; Llanrug United v Nefyn United; Cemaes Bay v Blaenau Ffestiniog Amateurs

North Wales Coast Division One West: Llanfairpwll v Bethesda Rovers; Deiniolen v Amlwch Town; Mountain Rangers v Cefni; Aberffraw v Gaerwen; Caernarfon Borough v Pentraeth; Holyhead Town v Llangoed and District

Sunday, 11 January

Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies League: Lampeter Ladies v Aberystwyth Town Women Development

Tuesday, 6 January

JD Cymru Premier: The New Saints v Bala Town

JD Cymru North: Penrhyncoch v Caersws