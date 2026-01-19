Thursday, 22 January
Genero Adran Premier: Aberystwyth Town Women v Briton Ferry Llansawel Women
Friday, 23 January
JD Cymru Premier Playoff Conference: Cardiff Met v Haverfordwest County; Bala Town v Flint Town United; Briton ferry Llansawel v Llanelli Town
MMP Central Wales North: Berriew v Four Crosses
Saturday, 24 January
JD Cymru Premier Championship Conference: Colwyn Bay v Connahs Quay Nomads; Penybont v Caernarfon Town; The New Saints v Barry Town United
JD Cymru North: Caersws v Holyhead Hotspur; Denbigh Town v Newtown; Guilsfield v Ruthin Town; Holywell Town v Mold Alexandra; Penrhyncoch v Brickfield Rangers
JD Cymru South: Aberystwyth Town v Cardiff Draconians; Llantwit Major v Treowen Stars; Ynyshir Albions v Baglan Dragons
Lock Stock Ardal North East: Corwen v Builth Wells; Lex XI v Knighton Town; Llandrindod Wells v Bow Street; Llanfair United v Dolgellau Athletic; Llanrhaeadr v Llangollen Town; Llanuwchllyn v Rhos Aelwyd; Penycae v Cefn Albion; Radnor Valley v Kerry
Lock Stock Adral North West: Bethesda Athletic v Pwllheli; Llangefni Town v Llay Welfare; Llannefydd v Prestatyn Town; Llanrwst United v Mynydd Isa; NFA FC v Y Felinheli; Penmaenmawr Phoenix v Porthmadog
Costcutter Ceredigion League: Division One - Crymych v Llanboidy; Felinfach v Llandysul; Newcastle Emlyn v Cardigan Town. Division Two - Aberporth v Felinfach Reserves; Lampeter Reserves v Bargod Rangers; Maesglas Reserves v Tregaron Turfs Res; New Quay v Llechryd Reserves. Division Three - Felinfach III v Cardigan Reserves; St Dogmaels Reserves v Crannog Reserves
Costcutter Ceredigion League South Cards Cup: Llanboidy Reserves v Crymych Reserves; Llandysul Reserves v Pencader Reserves
Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies: Crannog v Maesglas; Llechryd v St Dogmaels
Cwpan Snowdonia Fire Protection: Penrhyndeudraeth v Llanberis; Bontnewydd v Nantlle Vale
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Llanilar Reserves v Talybont; Llanon v Ceidwaid Aberystwyth; Padarn United v Tywyn Bryncrug Reserves; Penparcau v Corris United
North Wales Coast West Premier: Blaenau Ffestiniog v Llanystumdwy; Gwalchmai v Talysarn Celts; Nefyn United v CPD Boded
MMP Central Wales North: Abermule v Tywyn Bryncrug; Barmouth & Dyffryn v Welshpool Town; Dolgellau Reserves v Dyffryn Banw; Llanfyllin Town v Forden United; Llansantffraid v Carno; Waterloo Rovers v Montgomery Town
MMP Central Wales South: Bont v Lampeter Town; Bow Street Reserves v Llanidloes Town; Ffostrasol v Caersws Development; Kerry Reserves v Llanilar; Rhayader Town v Machynlleth; Tregaron Turfs v Penrhyncoch Reserves
Sunday , 25 January
Genero Adran Premier: Cardiff City v Pontypridd United; Swansea City v Barry Town United; The New Saints v Aberystwyth Town; Wrexham v Briton Ferry Llansawel
Central Wales North Ladies: Tregaron Turfs v Berriew; Welshpool Town v Llanidloes Town
Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies: Aberystwyth Town Development v Bont; Lampeter v Aberystwyth University
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.