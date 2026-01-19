Costcutter Ceredigion League: Division One - Crymych v Llanboidy; Felinfach v Llandysul; Newcastle Emlyn v Cardigan Town. Division Two - Aberporth v Felinfach Reserves; Lampeter Reserves v Bargod Rangers; Maesglas Reserves v Tregaron Turfs Res; New Quay v Llechryd Reserves. Division Three - Felinfach III v Cardigan Reserves; St Dogmaels Reserves v Crannog Reserves