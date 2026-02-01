Wednesday, 4 February
JD Cymru North: Penrhyncoch v Caersws
Friday, 6 February
JD Cymru Premier Championship: Connah’s Quay Nomads v Caernarfon Town
North Wales Coast West Premier: Menai Bridge Tigers v Penrhyndeudraeth
MMP Central Wales North: Berriew v Dyffryn Banw
Saturday, 7 February
JD Cymru Premier Championship: The New Saints v Penybont; Barry Town v Colwyn Bay
JD Cymru Premier Conference: Llanelli Town v Flint Town United; Bala Town v Cardiff Met
JD Cymru North: Brickfield Rangers v Airbus UK; Mold Alex v Denbigh Town; Penrhyncoch v Gresford Athletic; Llandudno v Guilsfield
JD Cymru South: Cardiff Draconians v Trefelin; Balglan Dragons v Aberystwyth Town; Caerau Ely v Ammanford
Lock Stock Ardal North East: Corwen v Kerry; Llandrindod Wells v Rhos Aelwyd; Llanfair United v Cefn Albion; Llangollen Town v Bow Street; Llanrhaeadr v Builth Wells; Llanuwchllyn v Lex XI; Penycae v Knighton Town; Radnor Valley v Dolgellau Athletic
Lock Stock Ardal North West: Bethesda Athletic v Mynydd Isa; Llannefydd v Bangor 1876; Llanrwst United v Y Felinheli; NFA FC v Llangefni Town; Penmaenmawr Phoenix v St Asaph City; Pwllheli v Porthmadog
Costcutter Ceredigion League Division One: Cardigan Town v Llechryd; Crymych v Felinfach; Llanboidy v Llandysul; Maesglas v Pencader United. Division Two: Felinfach Reserves v Maesglas Reserves; Lampeter Town Reserves v Aberaeron; New Quay v Tregaron Turfs Reserves. Division Three: Cardigan Town Reserves v Dewi Stars; Llandysul Reserves v Felinfach 3rds; Pencader United Reserves v Llanboidy Reserves
Costcutter Ceredigion League South Cards Cup: Ffostrasol Reserves v Bargod Rangers; Llechryd Reserves v Aberporth
CWFA Emrys Morgan Cup: Dolgellau Athletic Reserves v Bishops Castle Town
Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies: Newcastle Emlyn v Penparcau; Borth United v Talybont
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Llanon v Llanilar Reserves; Corris United v Padarn United; Ceidwaid Aberystwyth v Tywyn Bryncrug Reserves
North Wales Coast West Division One: Llanfairpwll v Caernarfon Borough; Gaerwen v Mountain Rangers; Amlwch Town v Holyhead Town
North Wales Coast West Premier: Talysarn Celts v Nefyn United; Bontnewydd v Gwalchmai; Mynydd Llandegai v Llanrug United; Nantlle Vale v Llanerch-y-Medd; Boded v Blaenau Ffestiniog Amateurs; Llanystumdwy v Llanberis
MMP Central Wales North: Abermule v Barmouth & Dyffryn; Forden United v Llansantffraid; Montgomery Town v Four Crosses; Tywyn Bryncrug v Llanfyllin Town
MMP Central Wales South: Bow Street Reserves v Ffostrasol; Caersws Development v Lampeter Town; Kerry Reserves v Aberystwyth Town Dev; Llanidloes Town v Bont; Llanilar v Machynlleth; Tregaron Turfs v Rhayader Town
Sunday, 8 February
Central Wales North Ladies: Airbus UK Broughton Women v Tregaron Turfs Ladies; Buckley Town Ladies v Northop Hall Ladies; Coedpoeth United Women v Newtown Women; Llanidloes Town Ladies v Berriew Women Development; Wrexham Foresters Women v Welshpool Town Women
