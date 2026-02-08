Friday, 13 February
JD Cymru Premier Championship: Colwyn Bay v TNS
JD Cymru Premier Conference: Haverfordwest County v Bala Town; Cardiff Met v Llanelli Town
North Wales Coast West Premier: Llanystumdwy v Nantlle Vale
Saturday, 14 February
JD Cymru Premier Championship: Penybont v Connah’s Quay; Caernarfon Town v Barry Town
JD Cymru North: Brickfield Rangers v Ruthin Town; Caersws v Buckley Town; Flint Mountain v Guilsfield; Holywell Town v Newtown; Penrhyncoch v Mold Alexandra; Rhyl 1879 v Airbus UK Broughton
JD Cymru South: Aberystwyth Town v Treowen Stars; Cardiff Draconians v Baglan Dragons; Llantwit Major v Cwmbran Celtic; Ynyshir Albions v Pontypridd United
Ardal North East: Bow Street v Llanrhaeadr; Cefn Albion v Llangollen Town; Dolgellau Athletic v Builth Wells; Kerry v Penycae; Lex XI v Corwen; Radnor Valley v Llandrindod Wells
Ardal North West: Connahs Quay Town v Llanrwst United; Llangefni Town v Llannefydd; Llay Welfare v Bethesda Athletic; Mynydd Isa v Penmaenmawr Phoenix; St Asaph City v Pwllheli; Y FelinhelivPorthmadog
Ardal North League Cup: Llanuwchllyn v Llanfair United; Rhos Aelwyd v Knighton Town
Costcutter Ceredigion League Division One: Cardigan Town v Crannog; Crymych v Maesglas; Felinfach v Llechryd; Llanboidy v Pencader United; Newcastle Emlyn v Llandysul. Division Two: Bargod Rangers v Aberporth; Maesglas Reserves v Tregaron Turfs Res; New Quay v Llechryd Reserves. Division Three: Crannog Reserves v Cardigan Reserves; Felinfach III v Crymych Reserves; Pencader United Res v Llandysul Reserves
CWFA Emrys Morgan Cup: Ffostrasol v Berriew; Felinfach v Bishops Castle Town; Felinfach v Dolgellau Reserves
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Llanilar Reserves v Corris United; Llanon v Penparcau; Padarn United v Borth United; Talybont v Ceidwaid Aberystwyth
North Waes Coast West Premier: Talysarn Celts v Cemaes Bay; Penrhyndeudraeth v Mynydd Llandegai; Llanrug United v Bontnewydd; Llanberis v Boded; Llanerchy-y-Medd v Gwalchmai
North Wales Coast Wes Division One: Amlwch Town v Holyhead Town; Gaerwen v Caernarfon Borough; Deiniolen v Llangoed; Pentraeth v Llanfairpwll
MMP Central Wales North: Barmouth & Dyffryn v Llansantffraid; Bishops Castle Town v Dyffryn Banw; Carno v Welshpool Town; Forden United v Four Crosses; Llanfyllin Town v Berriew; Montgomery Town v Tywyn Bryncrug; Waterloo Rovers v Abermule
MMP Central Wales South: Bont v Caersws Development; Ffostrasol v Llanidloes Town; Kerry Reserves v Llanilar; Lampeter Town v Machynlleth; Rhayader Town v Aberystwyth Town Dev; Tregaron Turfs v Penrhyncoch Reserves
Sunday, 15 February
Genero Adran Premier Championship: Swansea City Women v Wrexham Women; TNS Women v Cardiff City Women
Genero Adran Premier Plate: Barry Town Women v Aberystwyth Town Women; Briton Ferry Women v Pontypridd Women
NWC Women’s League Cup: Merched Henllan v Merched Pwllheli
Central Wales North Ladies: Buckley Ladies v Llanidloes Town Ladies
Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies: Aberystwyth University v Aberystwyth Town Dev
