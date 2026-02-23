Friday, 27 February
JD Cymru Premier Championship: Caernarfon Town v Colwyn Bay
JD Cymru Premier Conference: Cardiff Met v Briton Ferry Llansawel; Bala Town v Llanelli Town
JD Cymru North: Holywell Town v Denbigh Town; Flint Mountain v Newtown
MMP Central Wales North: Welshpool Town v Berriew
Saturday, 28 February
JD Cymru North: Brickfield Rangers v Caersws; Guilsfield v Mold Alexandra; Airbus UK Broughton v Buckley Town; Penrhyncoch v Llandudno
JD Cymru South: Llantwit Major v Trefelin; Ynyshir Albions v Treowen Stars
Lock Stock Ardal North East: Builth Wells v Corwen; Lex XI v Dolgellau Athletic; Llanrhaeadr ym Mochnant v Penycae; Llandrindod Wells v Llangollen Town
Lock Stock Ardal North West: Pwllheli v NFA; Llannefydd v Porthmadog; Mynydd Isa v Prestatyn Town; Connah’s Quay Town v Llanrwst United; Llay Welfare v Bethesda Athletic; Penmaenmawr Phoenix v Y Felinheli
Lock Stock Ardal North League Cup: Knighton Town v Rhos Aelwyd; Cefn Albion v Trearddur Bay; Llanuwchllyn v Bow Street; Bangor City 1876 v Llangefni Town
Costcutter Ceredigion League, Division One: Cardigan Town v Llanboidy; Llandysul v Pencader United; Maesglas v Crymych. Division Two: Aberaeron v Maesglas Reserves; Felinfach Reserves v Bargod Rangers; Ffostrasol Reserves v Lampeter Town Reserves; New Quay v Aberporth; Tregaron Turfs Reserves v Llechryd Reserves. Division Three: Crymych Reserves v Llandysul Reserves; Llanboidy Reserves v Dewi Stars; Pencader United Resderves v Felinfach 3rds; St Dogmaels Reserves v Crannog Reserves
CWFA Emrys Morgan Cup: Felinfach v Bishops Castle Town
Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies: Borth United v Talybont; Newcastle Emlyn v Penparcau; Llechryd v St Dogmaels
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Llanilar Reserves v Ceidwaid Aberystwyth; Corris United v Padarn United
North Wales Coast West Premier: Penrhyndeudraeth v Cemaes Bay; Boded v Mynydd Llandegai; Llanystumdwy v Bontnewydd; Llanberis v Nantlle Vale; Blaenau Ffestiniog Amateurs v Gwalchmai; Nefyn United v Llanerch-y-Medd; Talysarn Celts v Llanrug United
North Wales Coast West Division One: Mountain Rangers v Bethesda Rovers; Holyhead Town v Caernarfon Borough; Aberffraw v Deiniolen; Pentraeth v Gaerwen; Cefni v Llanfairpwll
MMP Central Wales North: Montgomery Town v Llansantffraid Village; Dyffryn Banw v Forden United; Barmouth & Dyffryn United v Carno; Dolgellau Athletic Reserves v Four Crosses; Waterloo Rovers v Tywyn Bryncrug
MMP Central Wales South: Bont v Aberystwyth Town Development; Caersws Development v Penrhyncoch Reserves; Lampeter Town v Rhayader Town; Bow Street Reserves v Machynlleth; Kerry Reserves v Tregaron Turfs; Llanidloes Town v Ffostrasol
Sunday 29 February
JD Cymru Premier Conference: Haverfordwest County v Flint Town United
Genero Adran Premier Championship: TNS Women v Swansea City Women
Gerenro Adran Premier Plate: Pontypridd United Women v Aberystwyth Town Women; Briton Ferry Llansawel Women v Barry Town Women
CWFA Ladies Cup: Tregaron Turfs Ladies v Lampeter Ladies; Llanidloes Town Ladies v Llanfair United Ladies
NWX Llandudno Kia Women’s League: Pwllheli Women v NFA Women
Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies League: Aberystwyth Town Women Development v Lampeter Ladies
