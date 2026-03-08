Wednesday, 11 March
Emrys Morgan Cup: Carno v Bishops Castle
Friday, 13 March
JD Cymru Premier Championship: Caernarfon Town v Connah’s Quay
JD Cymru Premier Conference: Haverfordwest County v Cardiff Met; Llanelli Town v Briton Ferry Llansawel
North Wales Coast West Premier: Cemaes Bay v Llanystumdwy
MMP Central Wales North: Berriew v Llanfyllin; Llansantffraid Village v Welshpool Town
Saturday, 14 March
JD Cymru Premier Championship: Penybont v TNS; Colwyn Bay v Barry Town
JD Cymru Premier Conference: Flint Town v Bala Town
JD Cymru North: Brickfield Rangers v Newtown; Guilsfield v Llandudno; Holywell Town v Caersws; Penrhyncoch v Holyhead Hotspur
JD Cymru South: Aberystwyth Town v Trethomas Bluebirds; Baglan Dragons v Caerau Ely; Cardiff Draconians v Carmarthen Town; Llantwit Major v Ammanford; Treowen Stars v Pontypridd United; Ynyshir Albions v Newport City
Lock Stock Ardal North East: Bow Street v Dolgellau Athletic; Cefn Albion v Rhos Aelwyd; Corwen v Penycae; Llandrindod Wells v Kerry; Llanfair United v Llanuwchllyn; Llangollen Town v Knighton Town; Llanrhaeadr v Lex XI
Lock Stock Ardal North West: Bethesda Athletic v Prestatyn Town; Llanrwst United v Bangor 1876; Mynydd Isa v Y Felinheli; NFA FC v Connahs Quay Town; Penmaenmawr Phoenix v Llangefni Town; Porthmadog v St Asaph City; Pwllheli v Llay Welfare; Trearddur Bay v Llannefydd
Costcutter Ceredigion League, Division One: Llanboidy v Cardigan Town; Pencader v Felinfach. Division Two: Ffostrasol reserves v New Quay; Lampeter Town Reserves v Felinfach Reserves; Maesglas reserves v Llechryd Reserve. Division Three: Cardigan Town Reserves v Llanboidy Reserves; Felinfach 3rds v Pencader Reserves; Llandysul Reserves v Dewi Stars
Costcutter Ceredigion League Cup: Crannog v Aberaeron
Costcutter Ceredigion League South Cards Cup: Bargod Rangers v St Dogmaels Reserves
Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies: St Dogmaelss v Llechryd
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Llanon v Padarn United; Borth United v Tywyn Bryncrug Reserves
North Wales Coast West Premier: Llanrug United v Penrhyndeudraeth; Bontnewydd v Boded; Llanerch-y-Medd v Blaenau Ffestiniog Amateurs; Gwalchmai v Llanberis; Nefyn United v Talysarn Celts
North Wales Coast West Division One: Bethesda Rovers v Aberffraw; Deiniolen v Caernarfon Borough; Holyhead Town v Llanfairpwll; Anlwch Town v Llangoed
MMP Central Wales North: Dyffryn Banw v Montgomery Town; Barmouth & Dyffryn v Four Crosses; Boshops Castle v Carno; Dolgellau Reserves v Forden United
MMP Central Wales South: Kerry Reserves v Rhayader Town; Machynlleth v Ffostrasol; Caersws Development v Tregaron Turfs; Llanildloes Town v Aberystwyth Town Development
Sunday, 15 March
Genero Adran Premier Championship: Swansea City Women v Cardiff City Women; Wrexham Women v THS Women
Genero Adran Premier Conference: Aberystwyth Town Women v Briton Ferry Llansawel Women; Pontypridd United Women v Barry Town Women
MMP Central Wales North: Tywyn Bryncrug v Waterloo Rovers
Central Wales North Ladies League: Tregaron Turfs Ladies v Llanidloes Town Women
Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies League: Aberystwyth University Women v Aberystwyth Town Women Development
