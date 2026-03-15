Friday, 20 March
JD Cymru Premier Championship: TNS v Colwyn Bay
JD Cymru Premier Conference: Llanelli Town v Cardiff Met
MMP Central Wales North: Welshpool Town v Montgomery Town
Saturday, 21 March
JD Cymru Premier Championship: Barry Town v Caernarfon Town; Connah’s Quay v Penybont
JD Cymru Premier Conference: Briton Ferry Llansawel v Flint Town United; Bala Town v Haverfordwest County
JD Cymru North: Caersws v Rhyl 1879; Flint Mountain v Penrhyncoch; Guilsfield v Holywell Town; Holyhead Hotspur v Mold Alexandra
JD Cymru South: Caerau Ely v Cwmbran Celtic; Cambrian United v Aberystwyth Town; Carmarthen Town v Ynyshir Albions; Cardiff Draconians v Trefelin BGC
Lock Stock Ardal North East: Lex XI v Builth Wells; Dolgellau Athletic v Radnor Valley; Llandrindod Wells v Llanrhaeadr ym Mochnant; Corwen v Cefn Albion; Llangollen Town v Llanuwchllyn; Bow Street v Knighton; Rhos Aelwyd v Llanfair United
Lock Stock Ardal North West: Porthmadog v Llay Welfare; Mynydd Isa v Pwllheli; Llanrwst United v Felinheli; Trearddur Bay v Llangefni Town; Bethesda Athletic v St Asaph City; Llannefydd v Connah’s Quay Town
Costcutter Ceredigion League, Division One: Cardigan Town v Crannog; Llandysul v Newcastle Emlyn; Maesglas v Crymych; Felinfach v Pencader United. Division Two: Felinfach Reserves v Maesglas Reserves; Llechryd Reserves v Bargod Rangers. Division Three: Crannog Reserves v Pencadaer United Reserves; Crymych Reserves v Cardigan Town Reserves; St Dogmaels Reserves v Felinfach 3rds.
Costcutter Ceredigion League Bay Cup: Dewi Stars v Llanboidy.
Costcutter Ceredigion League South Cards Cup: Lampeter Town Reserves v New Quay
Cambrian Tyres Aberystwyth League Cup: Llanilar Reserves v Corris United.
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Tywyn Bryncrug Reserves v Llanon, Talybont v Borth United; Penparcau v Padarn United
North Wales Coast West Premier: Penrhyndeudraeth v Llanystumdwy; Llanrug v Boded; Bontnewydd v Nantlle Vale; Mynydd Llandegau v Gwalchmai; Llanerch-y-Medd v Menai Bridge Tigers; Nefyn United v Llanberis; Blaenau Ffestiniog Amateurs v Talysarn Celts
North Wales Coast West Division One: Mountain Rangers v Amlwch Town; Caernarfon Borough v Bethesda Rovers; Deiniolen v Llanfairpwll; Cefni v Gaerwen; Holyhead Town v Pentraeth
MMP Central Wales North: Waterloo Rovers v Berriew; Forden United v Barmouth & Dyffryn United; Bishops Castle Town v Llansantffraid Village; Four Crosses v Dolgellau Athletic; Dyffryn Banw v Abermule
MMP Central Wales South: Llanidloes Town v Tregaron Turfs; Bont v Bow Street Reserves; Penrhyncoch Reserves v Llanilar; Rhayader town v Machynlleth; Ffostrasol v Aberystwyth Town Development
Sunday, 22 March
Genero Adran Premier Plate: Barry Town Women v Pontypridd United Women; Briton Ferry Llansawel Women v Aberystwyth Town Women
Central Wales North Ladies League: Coedpoeth United Women v Llanidloes Town Ladies
NWC Llandudno Kia Women’s League: Pwllheli Womwn v Trearddur Bay Ladies
Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies League: Bont Ladies v Lampeter Ladies
