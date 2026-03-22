Thursday, 26 March
Costcutter Ceredigion League Division One: Llechryd v Pencader
Friday, 27 March
JD Cymru Premier Championship: Caernarfon Town v TNS
Lock Stock Ardal North East: Llanuwchllyn v Llanrhaeadr yn Mochnant
Lock Stock Ardal North West: Llangefni Town v Porthmadog
Saturday, 28 March
JD Cymru Premier Conference: Cardiff Met v Bala Town
JD Cymru North: Airbus UK Broughton v Guilsfield; Brickfield Rangers v Flint Mountain; Caersws v Llandudno; Holyhead Hotspur v Newtown; Mold Alexandra v Gresford Athletic; Penrhyncoch v Holywell Town
JD Cymru South: Aberystwyth Town v Afan Lido; Baglan Dragons v Carmarthen Town; Cardiff Draconians v Newport City; Llantwit Major v Caerau Ely; Treowen Stars v Ammanford; Ynyshir Albions v Trethomas Bluebirds
Lock Stock Ardal North East: Corwen v Llandrindod Wells; Dolgellau Athletic v Rhos Aelwyd; Kerry v Builth Wells; Knighton Town v Cefn Albion; Lex XI v Llangollen Town; Penycae v Bow Street; Radnor Valley v Llanfair United
Lock Stock Ardal North West: Bangor 1876 v Mynydd Isa; Connahs Quay Town v Bethesda Athletic; Llannefydd v Penmaenmawr Phoenix; Llay Welfare v Llanrwst United; NFA FC v Trearddur Bay; Prestatyn Town v Pwllheli; Y Felinheli v St Asaph City
Costcutter Ceredigion League Division One: Crymych v Llanboidy; Felinfach v Crannog; St Dogmaels v Maesglas. Division Two: Felinfach Reserves v Bargod Rangers; Maesglas Reserves v New Quay. Division Three: Cardigan Town Reserves v Dewi Stars.
Costcutter Ceredigion League Bay Cup: Lampteter Town Reserves v Cardigan Town; Llandysul v Newcastle Emlyn
Costcutter Ceredigion League Percy Eldridge Cup: Pencader United Reserves v St Dogmaels Reserves
Costcutter Ceredigion League South Cards Cup: Tregaron Turfs Reserves v Llechryd Reserves; Llanboidy Reserves v Crymych Reserves
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Padarn United v Ceidwaid Aberystwyth
Cambrian Tyres Aberystwyth League Cup: Borth United v Tywyn Bryncrug Reserves; Talybont v Llanon
North Wales Coast West Premier: CPD Boded v Penrhyndeudraeth; Llanberis v Blaenau Ffestiniog; Llanerchymedd v Mynydd Llandegai; Nantlle Vale v Cemaes Bay; Nefyn United v Menai Bridge Tigers; Talysarn Celts v Bontnewydd
MMP Central Wales Challenge Cup: Ffostrasol vForden United; Llanidloes Town v Waterloo Rovers; Llansantffraid v Llanilar
MMP Central Wales North: Bishops Castle Town v Barmouth & Dyffryn; Carno v Dyffryn Banw; Llanfyllin Town v Tywyn Bryncrug; Welshpool Town v Dolgellau Reserves
MMP Central Wales South: Bont v Caersws Development; Bow Street Reserves v Rhayader Town; Machynlleth v Lampeter Town; Tregaron Turfs v Kerry Reserves
Sunday, 29 March
Genero Adran Premier Plate: Aberystwyth Town Women v Pontypridd United Women
NWC Llandudno Kia Women’s League Cup: NFA Women v Pwllheli Women
NWC Llandudno Kia Women’s League: Trearddur Bay ladies v CPDM Llanystumdwy
