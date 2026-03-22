Thursday, 26 March

Costcutter Ceredigion League Division One: Llechryd v Pencader

Friday, 27 March

JD Cymru Premier Championship: Caernarfon Town v TNS

Lock Stock Ardal North East: Llanuwchllyn v Llanrhaeadr yn Mochnant

Lock Stock Ardal North West: Llangefni Town v Porthmadog

Saturday, 28 March

JD Cymru Premier Conference: Cardiff Met v Bala Town

JD Cymru North: Airbus UK Broughton v Guilsfield; Brickfield Rangers v Flint Mountain; Caersws v Llandudno; Holyhead Hotspur v Newtown; Mold Alexandra v Gresford Athletic; Penrhyncoch v Holywell Town

JD Cymru South: Aberystwyth Town v Afan Lido; Baglan Dragons v Carmarthen Town; Cardiff Draconians v Newport City; Llantwit Major v Caerau Ely; Treowen Stars v Ammanford; Ynyshir Albions v Trethomas Bluebirds

Lock Stock Ardal North East: Corwen v Llandrindod Wells; Dolgellau Athletic v Rhos Aelwyd; Kerry v Builth Wells; Knighton Town v Cefn Albion; Lex XI v Llangollen Town; Penycae v Bow Street; Radnor Valley v Llanfair United

Lock Stock Ardal North West: Bangor 1876 v Mynydd Isa; Connahs Quay Town v Bethesda Athletic; Llannefydd v Penmaenmawr Phoenix; Llay Welfare v Llanrwst United; NFA FC v Trearddur Bay; Prestatyn Town v Pwllheli; Y Felinheli v St Asaph City

Costcutter Ceredigion League Division One: Crymych v Llanboidy; Felinfach v Crannog; St Dogmaels v Maesglas. Division Two: Felinfach Reserves v Bargod Rangers; Maesglas Reserves v New Quay. Division Three: Cardigan Town Reserves v Dewi Stars.

Costcutter Ceredigion League Bay Cup: Lampteter Town Reserves v Cardigan Town; Llandysul v Newcastle Emlyn

Costcutter Ceredigion League Percy Eldridge Cup: Pencader United Reserves v St Dogmaels Reserves

Costcutter Ceredigion League South Cards Cup: Tregaron Turfs Reserves v Llechryd Reserves; Llanboidy Reserves v Crymych Reserves

Cambrian Tyres Aberystwyth League: Padarn United v Ceidwaid Aberystwyth

Cambrian Tyres Aberystwyth League Cup: Borth United v Tywyn Bryncrug Reserves; Talybont v Llanon

North Wales Coast West Premier: CPD Boded v Penrhyndeudraeth; Llanberis v Blaenau Ffestiniog; Llanerchymedd v Mynydd Llandegai; Nantlle Vale v Cemaes Bay; Nefyn United v Menai Bridge Tigers; Talysarn Celts v Bontnewydd

MMP Central Wales Challenge Cup: Ffostrasol vForden United; Llanidloes Town v Waterloo Rovers; Llansantffraid v Llanilar

MMP Central Wales North: Bishops Castle Town v Barmouth & Dyffryn; Carno v Dyffryn Banw; Llanfyllin Town v Tywyn Bryncrug; Welshpool Town v Dolgellau Reserves

MMP Central Wales South: Bont v Caersws Development; Bow Street Reserves v Rhayader Town; Machynlleth v Lampeter Town; Tregaron Turfs v Kerry Reserves

Sunday, 29 March

Genero Adran Premier Plate: Aberystwyth Town Women v Pontypridd United Women

NWC Llandudno Kia Women’s League Cup: NFA Women v Pwllheli Women

NWC Llandudno Kia Women’s League: Trearddur Bay ladies v CPDM Llanystumdwy