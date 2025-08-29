THE draw has been made for the JD Welsh Cup round one draw, split into North and South sections.
Ties will be played across the weekend of 19-21 September.
North draw: Rhostyllen v Nefyn; Llannefydd v Llanberis; Broughton v Welshpool; Berriew v Trearddur Bay; Brickfield Rangers v NFA; Bow Street v Cefn Albion; Pwllheli v Rhyl 1879; Caersws v Hawarden; Dolgellau v Queens Park; Holyhead Hotspur v Forden; Saltney v Gresford ; Llanrug United v Ruthin Town; Porthmadog v Denbigh; Penrhyncoch v Sychdyn United; Llanfair v Kinmel Bay; St Asaph v Bangor City 1876.
South draw: Cardiff Draconians v Cwmbran Celtic; Cwmbran Town v Ynyshir Albions; Rhayader v Cefn Cribwr; Abercarn v Pure Swansea; Pontyclun v Tata Steel; Penydarren v Caerau Ely; Caerphilly Athletic v Caldicot; Morriston v Clydach; Penrhiwceiber v Pentwynmawr; Tredegar v Glynneath; Pill v Treowen; Dinas Powys v Afan United; Llantwit v Baglan; Port Talbot v Seven Sisters; Taffs Well v Abertillery Excelsiors; Cwmbach Royal Stars v Garden Village; Blaenavon v Canton; Penygraig v Cwm Welfare; Goytre v Ammanford; Llwydcoed v Lliswerry; Afan Lido v Evans & Williams.
