BYDD Sioe Nadolig Cyw ar daith o amgylch Cymru yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr.

Fe fydd Cyw a’r criw yn cynnal perfformiadau o’r sioe yn Felinfach, Llandysul, Llanelli, Y Barri, Y Bala, Caernarfon a Wrecsam.

Bydd sesiynau arbennig ym mhob lleoliad lle bydd gwasanaeth hyrwyddo BSL yn cael ei gynnig.

Yn ymuno â Cyw ar y daith Nadolig bydd Griff, Cati a Dafydd, cyflwynwyr Cyw.

Hefyd yn cymryd rhan bydd Tref y ci direidus, y môr-leidr Ben Dant , Siôn Corn a Cyw!

Mae’r criw yn edrych ymlaen i gael cwrdd â phawb unwaith eto.

Dywedodd Cyflwynwyr Cyw: "Dewch i barti tanio sled Siôn Corn! Mae hi’n noson fawr ac mae DJ Tref, Ben Dant, y Corachod Direidus a Siôn Corn yn barod i danio’r sled. Ond mae problem - ble mae’r llwch hud hedfan?. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu eich tocynnau ar gyfer yr antur hudol, Nadoligaidd yma.”

Dywedodd Ben Dant: “Bendibwmbwls, dwi methu aros i gael mynd am yr antur yma gyda Cyw ar y daith Nadolig.

“Dwi wrth fy modd yn cael y cyfle i gyfarfod â phlant Cymru wrth i ni ddiddanu pawb gyda’r Sioe.

“Gobeithio y gwela'i chi yno - Nadolig Llawen iawn i chi gyd. Ahoi!"

Bydd tocynnau yn mynd ar werth am 10.00 ddydd Gwener 10 Hydref.