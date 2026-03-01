Saturday, 7 March
JD Welsh Cup: Flint Town United v Bangor 1876
JD Cymru North: Buckley Town v Penrhyncoch; Caersws v Airbus UK Broughton; Holyhead Hotspur v Guilsfield; Mold Alexandra v Ruthin Town
JD Cymru South: Caerau Ely v Afan Lido; Treowen Stars v Cambrian United; Trefelin BGC v Aberystwyth Town
Lock Stock Ardal North East: Cefn Albion v Builth Wells; Dolgellau Athletic v Llanrhaeadr; Kerry v Bow Street; Knighton Town v Llanfair United; Lex XI v Llandrindod Wells; Llanuwchllyn v Corwen; Radnor Valley v Penycae; Rhos Aelwyd v Llangollen Town
Lock Stock Ardal North West: Connahs Quay Town v Pwllheli; Llannefydd v NFA FC; Llay Welfare v Trearddur Bay; Prestatyn Town v Porthmadog; St Asaph City v Mynydd Isa; Y Felinheli v Bethesda Athletic
Costcutter Ceredigion League, Division One: Crymych v Cardigan Town; Llechryd v Newcastle Emlyn; Pencader United v Llanboidy; St Dogmaels v Maesglas. Division Two: Aberporth v Lampeter Reserves; Ffostrasol Reserves v Aberaeron; Maesglas Reserves v Tregaron Turfs Res. Division Three: Cardigan Reserves v Pencader United Res; Dewi Stars v Crannog Reserves; Felinfach III v Crymych Reserves; Llandysul Reserves v St Dogmaels Reserves
Costcutter Ceredigion League Percy Eldridige Cup: Llanboidy Reserves v Felinfach Reserves
Cwpan Coffa Dai Dynamo Davies: Crannog v Felinfach
Cwpan Snowdonia Fire Protection: CPD Boded v Nantlle Vale; Gwalchmai v Penrhyndeudraeth; Menai Bridge Tigers v Blaenau Ffestiniog; Nefyn United v Talysarn Celts
Cambrian Tyres Aberystwyth League: Corris United v Llanon; Padarn United v Ceidwaid Aberystwyth Town; Talybont v Penparcau; Tywyn Bryncrug Reserves v Borth United
North Wales Coast West Premier Division: Bontnewydd v Llanystumdwy; Llanrug United v Cemaes Bay; Mynydd Llandegai v Llanerchymedd
MMP Central Wales League North: Abermule v Tywyn Bryncrug; Bishops Castle Town v Berriew; Carno v Four Crosses; Dyffryn Banw v Waterloo Rovers; Forden United v Montgomery Town; Llansantffraid v Dolgellau Reserves
MMP Central Wales League South: Bont v Kerry Reserves; Bow Street Reserves v Penrhyncoch Reserves; Lampeter Town v Aberystwyth Town Dev; Llanilar v Rhayader Town; Tregaron Turfs v Llanidloes Town
Sunday, 8 March
JD Welsh Cup: Rhyl 1879 v Caernarfon Town
CWFA Youth Cup: Tregaron Turfs Under 19s v Llanilar Under 19s; Llanidloes Town Youth v Newport Development
Central Wales North Ladies League: Llanidloes Town ladies v Newtown Women; Tregaron Turfs Ladies v Buckley Town Ladies; Welshpool Town Women v Airbus UK Broughton Women
NWC Llandudno Kia Women’s League: Trearddur Bay Ladies v Llangefni Town Ladies; Kinmel Bay Ladies v Caernarfon Town Ladies; Pwllheli Women v Denbigh Town Ladies
Tlysau Tanygroes Ceredigion Ladies League: Aberystwyth Town Women Development v Bont Ladies; Lampeter Ladies v Aberystwyth Town University
