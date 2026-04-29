CEREDIGION Snooker league held its annual presentation evening on Friday, 24 April at Tŷ Glyn Aeron.

Roll of honour of winners:

Division One Winners: Penparcau A

Division One Runners: Aberaeron A

Division Two Winners: Llanarth A

Division Two Runners Up: Rhydlewis

Singles Knockout Winners: New Quay B

Singles Knockout Runners Up: Penparcau A

Singles & Doubles Knockout Winners: Felindre A

Singles / Doubles Knockout Runner Up: Aberaeron A

One Day Singles Knockout Winner: Peter Williams (Felindre A)

One Day Singles Knockout Runner Up: Rhodri Morgan (Aberaeron A)

One Day Doubles Knockout Winner: Gwynant Ellis & Rhydian ap Owen (Penparcau A)

One Day Doubles Knockout Runner Up: Eifion Harries & Andy Green (Aberaeron A & Llandysul A)

One Day H’Cap Singles Knockout Winner: Steve Jones (Felindre C)

One Day H’cap Singles Knockout Runner Up: Rhydian ap Owen (Penparcau A)

One Day H’cap Doubles Knockout Winner: Bedwyr Davies & Jon James (Llandysul B & Aberaeron B)

One Day H’cap Doubles Knockout Runner Up: Andy Green & Rhydian Owen (Llandysul A & B)

One Day Under 40's Knockout Winner: Bedwyr Davies (Llandysul B)

One Day Under 40's Knockout Runner Up: Geraint Davies (Llandysul B)

One Day Over 40's Knockout Winner: Eifion Harries (Aberaeron A)

One Day Over 40's Knockout Runner Up: Gwynant Ellis (Penparcau B)

Captains Winner: Rhodri Morgan (Aberaeron A)

Captains Runner Up: Tony Wong (Penparcau C)

One Day Div 2 Singles Knockout Winner: Jimmy Hancox (New Quay B

One Day Div 2 Singles Knockout Runner Up: Anthony Davies (Llandysul C)

Scotch Doubles Winners: Rhodri Morgan & Eifion Harries (Aberaeron A)

Scotch Doubles Runner Up: Gareth Davies & George Lewis (Penparcau A)

Most Frames won Division 1: Rhydian ap Owen (Penparcau A

)Most Frames won Division 2: Stephen Griffiths (Llanon A)

Highest Break Division 1: Rhydian ap Owen (Penparcau A) - 102

Highest Break Division 2: Stephen Griffiths (Llanon A) - 48